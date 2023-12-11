港澳辦：進一步夯實香港由治及興社會基礎

中評社香港12月11日電／據新華社報導，國務院港澳事務辦公室11日發表題為《進一步夯實香港由治及興社會基礎——祝賀香港特區第七屆區議會選舉成功舉行》的文章指出，12月10日舉行的香港特區第七屆區議會選舉，是香港特區重塑區議會制度後的首次區議會選舉，是香港特區深入貫徹習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮上重要講話精神，全面落實“愛國者治港”、著力提高治理水平的又一重要實踐，必將為香港特區完善地區治理、提升為民服務，進一步夯實由治及興社會基礎注入強大動能。



文章指出，香港特區重塑區議會制度，將區議會重新納入基本法規定的正確軌道。新區議會制度有效防範反中亂港分子進入區議會，徹底終結反中亂港分子及其背後美西方等外部勢力通過選舉路徑奪取特區管治權的圖謀。新制度下，區議會能夠在特區政府的直接領導和統籌下切實發揮“咨政輔政”的積極作用，從而打通特區地區治理的“最後一公里”，加強行政主導，提升管治效能，回應民眾關切，促進良政善治。新區議會制度從多個方面開拓符合香港實際的全過程有序民主道路，保證區議會貫徹為民服務“初心”，更好地維護民眾利益、增進民眾福祉。



文章說，這是一次公平公正、熱烈有序的選舉。特區政府依法依規組織選舉事務，有關政團、社團和人士踴躍參選，各參選人積極展開競選工程。119萬多選民參與投票，以實際行動回擊了那些對此次選舉的詆毀抹黑。這是一次推動民主優化提升的選舉。參選人來自不同政團社團、不同群體階層，充分展現多元化、專業化、年輕化。參選人緊緊圍繞地區治理中的現實問題提出政綱，展開政策辯論，讓市民深切感受到選舉與自身利益相關，深切感受到這是真實、管用的民主。這是一次振奮精神、凝聚共識的選舉。香港社會進一步認識到，“修例風波”的覆轍絕不能重蹈，之前區議會的亂象絕不能再演，必須持續做好維護國家安全工作，深入推進各領域撥亂反正，不斷鞏固香港長治久安的根基；進一步認識到，衹有符合自身實際、能夠解決問題的民主才是真民主、好民主，必須全面落實“愛國者治港”，堅定走符合香港實際的民主發展道路；進一步認識到，香港不能再迷惘、再折騰、再蹉跎，必須增強“一國兩制”制度自信，充分發揮香港獨特地位和優勢，充分發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，全力推動由治及興，創造香港更美好的未來。