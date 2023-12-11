中央駐港聯絡辦：開啟地區治理新篇章

中評社香港12月11日電／12月11日，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人發表談話表示，香港特區第七屆區議會選舉於昨日成功舉行，順利選舉產生88名地方選區議員和176名地區委員會界別議員，他們將與委任議員及當然議員共同組成香港特區新一屆區議會。我們對新當選的區議員表示熱烈祝賀！相信新一屆區議會定能不負社會各界支持和選民期許，回歸香港基本法規定的“非政權性區域組織”定位，搭建起特區政府與市民之間溝通的橋梁紐帶，打通香港特區完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能的最後一公里。



發言人表示，這是一場公平、公正、公開，社會廣泛參與、選賢任能的優質選舉。特區政府嚴格依法組織選舉，積極有序推進各項選舉事務，全面展現“能擔當、善作為”的施政新風。廣大選民依法履行公民義務，特別是在投票站電子系統發生故障、投票輪候時間延長的情況下，仍能耐心對待、積極投票，表達對區議會新選制的堅定支持、對共建美好社區和實現良政善治的期待，非常值得點贊。399名參選人背景結構多元，既有“90後”的青年才俊，也有資深專業精英，既有扎根社區服務數十年的地區人士，也有把香港當成新家園的新移民和少數族裔，他們來自社會各界別各階層，都共同抱持著愛國愛港、服務市民的極大熱情和專業素養。264個直選、間選議席每席都有競爭，參選人拼品德、拼政綱、拼能力、拼幹勁，展開激烈角逐，體現“君子之爭”，與廣大市民深入交流互動，展現了香港由治及興新階段“愛國者”德才兼備、為民服務的良好形象。



發言人指出，此次區議會選舉徹底把反中亂港分子排除在特區管治體系之外，有力貫徹了“愛國者治港”原則，開啟了香港特區地區治理新篇章。作為香港特區完善選舉制度後四場重要選舉的“收官之作”，此次選舉再次展現了良性競爭、理性務實、富有建設性的選舉文化，有效推動香港走出“泛政治化”和黑色選舉文化漩渦，又一次證明了完善後的香港選舉制度是一套管用的好制度。我們對新一屆區議會傾心服務基層、收集反映民意、推廣落實政府施政舉措，提升地區治理能力充滿期待，對新選制下發展香港特色民主、實現“一國兩制”下的良政善治充滿信心。

發言人強調，習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮的重要講話中，對香港提出“四個必須”“四點希望”，其中包括“著力提高治理水平”。我們相信，在習近平主席重要講話精神指引下，只要堅定不移落實“愛國者治港”原則，走穩走好符合香港實際的民主發展道路，就一定能為香港由治及興提供堅實的政治保障。相信一個政治清爽、社會穩定、經濟發展、民生改善、人心安定的香港，必將迎來新一輪黃金發展期，香港“一國兩制”成功實踐的航船必將風正帆滿、奮楫向前。