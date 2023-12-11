趙少康原訂明與東華大學生座談　突然喊卡

東華大學公行系學會表示，與國民黨2024副手候選人趙少康的座談活動取消。（截取自：東華大學公共行政學系系學會IG） 中評社台北12月11日電／中國國民黨2024副手候選人趙少康原預計明天將到東華大學與青年座談，卻引起學生會反彈，認為學校“行政不中立”，雖然校方澄清活動為公共行政學系系學會邀請，且地點在校外，仍在校內引起輿論，不過該系昨晚卻突然宣布活動取消，疑因趙行程緊湊，抽不出時間，遺憾無法如期舉行。



媒體報導，趙少康規畫5場“少康戰情室校園LIVE版”，與全台各地學生交流青年政策，12日晚間6時預計前往東華大學開講，由於當時海報上未標示座談會地點，引起學生反彈，學生會更以3年前邀請民進黨青年部主任吳濬彥到校演講卻遭校方要求不得舉辦，質疑學校“行政不中立”，強烈反對趙入校園演講。



東華大學澄清，學校自9月12日“中選會”發布選舉公告後，便禁止任何政黨、公職候選人或支持者造訪校園，期間也未接獲相關申請案，後經瞭解該活動由公行系學會自行邀請，場地在校園外志安宮前廣場，只要不進校園，學校不會干預。



趙少康預計赴東華大學座談一事在校內引起輿論，昨天下午他與國民黨2024候選人侯友宜到花蓮，替黨籍花蓮“立委”候選人傅崐萁站台造勢，未料活動結束當晚東華大學公行系學會就在社群軟體Instagram發布限時動態，宣布12日的活動因故取消。



系學會透過限時動態表示，本次活動因故取消，謝謝同學的關注和討論，本會秉持鼓勵學生參與公共事務的態度，舉辦這次活動，對於無法如期舉行一事，感到非常遺憾，希望未來大家可以繼續支持系學會舉辦的活動。據瞭解，趙少康因選舉行程緊湊，無法抽出時間，昨天傍晚才臨時告知主辦單位取消。