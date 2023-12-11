世界穆斯林學者聯盟發出全球罷工號召

中評社香港12月11日電／世界穆斯林學者聯盟呼籲全世界進行全球罷工，阻止以色列對被封鎖的加沙地帶的襲擊。



TRT消息，世界穆斯林學者聯盟就今天開始的全球罷工發表了一份書面聲明。



聲明中指出，“我們呼籲世界各國人民，特別是伊斯蘭世界，從12月11日開始罷工，直至達到目標為止，全球所有機構、政黨、運動和重要人物繼續罷工。我們希望這次罷工將制止非正義戰爭並確保無辜人民得到拯救。”



聲明指出，聯合國安理會無法決定停止戰爭，並表示，“考慮到美國的否決權，使各國對這一決定的批准無效，應審查否決權立法，並由安理會做出決定”。



聲明強調，國際社會未能阻止加沙地帶的流血事件。



聲明說，“作為一個聯盟，我們呼籲世界各國和支持以色列襲擊的國家人民加入全面打擊，這場打擊將使所有生活領域陷入癱瘓。”



聲明中要求繼續進行全面打擊，直到政府回應人民的要求並停止對巴勒斯坦土地的壓迫，並指出罷工是宗教和國際法上的合法工具。



另一方面，世界穆斯林學者聯盟秘書長阿里·穆希丁·卡拉達吉表示，聯盟發出的全球罷工號召是向全世界發出的信息，支持巴勒斯坦問題、停止加沙戰爭。



卡拉達吉指出，由於國際社會未能阻止加沙戰爭，罷工已成為重要的抗議選擇，穆斯林可以通過呼籲罷工並清晰透明地傳達信息，為這場運動的成功做出貢獻。



卡拉達吉說：“我呼籲大家積極參與全面罷工，共同反對不公正和壓迫。”