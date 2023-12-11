哈馬斯：以色列只能通過談判帶回被扣押人員

中評社北京12月11日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅10日發表聲明說，以色列若想讓被扣押人員重獲自由，只能通過談判的方式。



新華社報導，聲明說，以色列對加沙地帶的地面行動並未實現任何重要目標，只是“隨意破壞和殺害”。哈馬斯將繼續在加沙地帶的“每個街區”和以色列軍隊作戰。



另據巴勒斯坦媒體10日報導，以軍戰機當天對加沙地帶北部多個目標進行猛烈轟炸，以軍地面部隊和巴勒斯坦武裝人員在加沙地帶南部汗尤尼斯、代爾拜拉赫等地發生激烈衝突。加沙地帶衞生部門發言人10日說，過去24小時有近300名巴勒斯坦人死亡，超過550人受傷。



以色列軍方10日夜發佈戰況通報說，以軍戰機在情報部門支援下，炸死了哈馬斯沙賈耶旅的新任高級指揮官伊馬德·卡里卡。卡里卡前任維薩姆·費爾哈特12月初被以軍炸死。以軍通報還說，本輪衝突爆發以來，以軍共襲擊了加沙地帶2.2萬個目標，衝突造成426名以軍士兵死亡。



當天，以色列北部遭到黎巴嫩真主黨和在黎巴嫩的哈馬斯武裝人員的火箭彈和無人機襲擊，造成6名以軍士兵受傷。以軍則對黎巴嫩南部目標進行報復性空襲和炮擊。



加沙地帶衞生部門10日發表聲明說，自10月7日巴以新一輪衝突爆發以來，以色列軍隊在加沙地帶的軍事行動已造成近1.8萬名巴勒斯坦人死亡、4.9萬餘人受傷，另有7760人失蹤。另據聯合國數據，已有190萬加沙地帶民眾流離失所。