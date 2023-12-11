高雄選舉混戰　藍告綠委林岱樺、許智傑涉賄

邱于軒(左)、莊為傑(右)告發林岱樺、許智傑涉違選。（照:國民黨高市黨部提供） 中評社高雄12月11日電／高雄市議員邱于軒、國民黨市黨部發言人莊為傑11日上午前往高雄地檢署告發民進黨“立委”林岱樺、許智傑假借參加大高雄補教暨履保協會理事長劉秀鳳壽宴名義，行賄選之實，並加告高雄市政風處瀆職。林岱樺陣營今天反擊這是“潑髒水”，且將司法追訴視為兒戲。邱于軒則說希望透過司法的調查，盡快還給社會公平與正義，不要讓政府機關成為特定政黨的打手。



邱于軒表示，日前一場社團理事長壽宴，政風處疑似以查賄為名變相監控候選人，連候選人錄影現身都被控賄選，民進黨兩位“立委”候選人本人到場竟沒被偵查，質疑只辦非綠陣營，因此向法院提出告發，邱于軒更驚爆當日有兩位市府官員在場，政風處竟沒通報，希望透過司法調查盡快還給社會公平與正義，不要讓政府機關成為特定政黨的打手。



林岱樺澄清指出，她長期關心高雄補教業發展，致力於推動雙語教育、產學合作，劉秀鳳擔任大高雄補教暨履保協會理事長，與高雄在地多數補教業者交流頻繁，她與劉曾於今年11月29日上午9點廣邀補教業者、兒照業者進行座談，她強調，與劉除公共事務之意見交流外，並無任何私交。



邱于軒指出，高雄市政風處賄選通報單通報某社團理事長壽宴被當作某“總統”候選人賄選餐會，但當日該位候選人是以錄影現身祝福，邱于軒說以政風處的邏輯錄影就算賄選，當日候選人本人到場的兩位民進黨“立委”應該也算是賄選吧？



邱于軒說，一個社團的理事長壽宴就被監控，令人質疑政府黑手成為特定政黨的打手，連平民老百姓的壽宴都監控，邱于軒痛批也質疑不只監控人民，辦案只辦非綠候選人，政風處變成政府打手嗎？



邱于軒進一步表示，政風處的職責就是查處機關內不法情事，甚麼時候需要來查處外部賄選案，邱于軒質疑政風處不務正業為了拍長官馬屁，才會出此對策嗎？邱于軒更爆料，遭控賄選的壽宴當日有兩位市府局長及副局長官員在場，邱于軒質疑如果該場壽宴有賄選問題，政風處通報單為什麼衹有非綠的候選人，在場市府官員、民進黨“立委”都沒有問題？難道賄選也有雙標？



邱于軒怒轟，兩位官員參加疑似有賄選的壽宴，政風處沒有通報，這不是瀆職甚麼才是瀆職？邱于軒也當場向地檢署提出加告高雄市政風處瀆職，也一併將相關事證提交。



邱于軒呼籲，政府機關不要成為特定政黨的打手，部分單位為了好大喜功進行一些違法、不務正業的調查令人遺憾，也希望透過司法公權力的介入，讓陽光照進黑暗，讓真相早日大白，還給無辜的受害人一個公道。