韓去年僅百萬對新婚夫婦 無孩率創新高

中評社香港12月11日電／韓聯社據韓國統計廳于11日發佈的數據顯示，2022年韓國新婚夫婦數量僅剛過100萬對。首次結婚且無子女的夫婦佔比46%，創下歷史最高水準。



這項統計中的新婚夫婦是指以去年11月1日為準結婚不滿五年、居住在韓國並保持婚姻關係的夫妻。開始相關統計的2015年共有147.2萬對新婚夫婦，而2016年至2021年間逐漸減少至143.7萬對、138萬對、132.2萬對、126萬對、118.4萬對、110.1萬對。去年再次下降至103.2萬對，同比減少6.9萬對（6.3%）。照這一趨勢，預計今年的新婚夫婦數量將跌破100萬對。



按地區來，京畿道是新婚夫婦首選的居住地，佔比29.9%，其次是首爾（17.8%）和仁川（6.1%）等，超過一半的新婚夫婦都選擇在首都地區定居。



新婚夫婦中，頭婚佔比為79%（81.5萬對），再婚佔20.7%（21.4萬對）。以頭婚新婚夫婦為準，無子女的夫婦佔比達到46.4%，同比增長0.6個百分點，創下自2015年開始相關統計以來的最高水準。有子女的佔53.6%，同比減少0.6個百分點。平均每對夫婦生育的子女數下降至0.65名，同樣創下歷史最低水準。



此外，新婚夫婦的年均收入為6790萬韓元（約合人民幣37.31萬元），同比增長6.1%。貸款餘額中位值同比增長7.3%，為1.6417億韓元。有貸款的新婚夫婦佔總數的89%。