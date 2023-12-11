台中藍白戰將政策合作　共推揭弊者保護法

民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如與國民黨台中市“立委”候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興共同召開司法改革記者會。（照片：蔡壁如競選總部提供） 中評社台中12月11日電／台灣民眾黨台中市第一選區“立委”候選人蔡壁如，與中國國民黨台中市“立委”候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興等人，11日共同召開司法改革記者會。廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興（4人組成“藍團F4－台中新四力”）加蔡壁如曾舉辦聯合募款餐會，在2024大選藍白合破局之後，仍合作召開跨黨派的政策記者會，因為民進黨獨大的“立法院”，真正有益民生的法案都過不了，在野陣營要團結一切可以團結的力量，一起進入“立院”解決民眾的困難。



蔡壁如競選總部今天發布新聞稿，蔡壁如指出，公益性質的揭弊讓社會大眾獲益，但揭弊者常獨自承擔嚴重後果，台灣需要《揭弊者保護法》。十年前的頂新油食安事件，是因屏東老農勇敢檢舉，但新竹縣公務員自首長官私報公帳卻被免職，金融揭弊者被司法追殺、狗仔跟拍毀滅人格。



蔡壁如提及，她曾參訪到雲嘉南參訪光電案場，有個公司負責人抱怨被民進黨地方首長勒索，但他怕被報復不敢揭發，幾年後那批索賄官員才被抓。這些環境犯罪的貪腐，都造成土地和生態不可回復的損害，尤其是亂倒廢土和事業廢棄物的犯罪集團，幾乎都有黑道和地方政客的結構性官商勾結，很多檢舉人都被黑道毆打，甚至衝進高雄里長家打死人。民眾急迫需要《揭弊者保護法》，土地健康、食物安全不能等。



蔡壁如統計，《揭弊者保護法》相關法律提案，在第九屆有3個黨提出7案，第十屆有4個黨提出12案，共識愈來愈高，但因為“屆期不連續”原則，只好歸零重來。民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊、黃國昌、邱慧洳上周已公開承諾，新“國會”的第一個會期就要提案三讀通過。蔡壁如和沒有包袱的四名年輕藍營“立委”候選人也公開呼應，進入“國會”將共同推動，團結一切可以團結的力量。



蔡壁如批判，民進黨政府總是高舉理想大旗騙票，司法改革“講甲規畚箕，做無一湯匙”（閩南語，意指：講了一大堆，做不到一丁點兒），不只國民法官法不符合民間期待，《揭弊者保護法》和棄保潛逃罪、妨害司法公正罪、影響力交易罪，以及不法餽贈罪，重要法案在兩屆“國會”通通跳票。



蔡壁如說，海線選出的蔡其昌當到“立院”副院長，不用心推動司法改革的重要法案，根本都在睡覺，甚至幫“史上最貪法官”、喝花酒的“吸奶法官”胡景彬關說，這都有白紙黑字的公文證據。蔡壁如強調，司法改革的實踐，“立法委員”本身要以身作則最為重要。