蕭美琴訪台積電　強調已棄美籍是正港台灣人

蕭美琴接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月12日電（記者 盧誠輝）針對國籍問題，民進黨副手候選人蕭美琴下午到新竹科學園區台積電創新館參訪時表示，她確實曾有過美國籍，但在2002年就已放棄，她是正港的台灣人。她也從來沒有放棄過“中華民國”國籍，這一點“內政部”也都已調查過了。



中國國民黨台北市“立委”候選人游淑慧、羅智強、徐巧芯等今日上午舉辦記者會，質疑民進黨蕭美琴國籍，指出蕭美琴2004年絕版自傳透露，衹有一個美國國籍，如果放棄了美國國籍，馬上就成為沒有國籍的人，到底哪一個版本說法為真？



蕭美琴今日下午到新竹科學園區陪同民進黨新竹市“立委”候選人林志潔參訪台積電創新館。



蕭美琴說，她確實曾經有過美國籍，但在2002年已經放棄，至於其他的問題就是法律問題，她希望大家應該要尊重“中選會”在資格認定上的調查跟審核，而20年前的書裡面，她在陳述這個問題的過程當中，在戶籍的規定跟國籍的規定之間，有些搞混，但她在爭取“中華民國”身分證的過程當中，相關法律認定資格也都已經過審核，這部分是很清楚的，所以她是正港的台灣人。



針對北一女中教師區桂芝日前批判108課綱“去中國化”，大量刪減文言文，是“無恥課綱”一事，蕭美琴表示，就她瞭解，文言文在課綱裡面還是占了一定的比例，比例其實也不低，她認為語言是促進人與人之間溝通的很重要的工具，現代的工具有很多，語文是很重要的基礎，能夠在課綱裡面看到很多台灣新世代養成跟世界接軌的信心，她相信也也是長期大家努力的成果，這也是展現台灣教育體制與時俱進的重要成果。



針對台積電在日本熊本廠預計明年2月將建成，日方也高度重視，甚至傳出要邀請2024大選當選人去開幕一事，蕭美琴指出，全世界都積極想要爭取台灣在擴大投資全球布局的過程當中，能夠跟全球產業做更多的連接，在這個過程當中，她非常感謝日本政府也很積極的促進投資，讓相關投資能更順利，也做了很多政策上面的協助，政府能做的就是促進台灣產業立足台灣，在向全球擴張跟布局的過程當中，一切也都能夠順利。



媒體提問，是否擔心會把台積電變成“美積電”？



蕭美琴說，台積電的第一個字就是“台”，台積電永遠都是台灣的台積電，台灣產業能夠擴大，甚至成為全球產值與市值最高的公司之一，她相信都要做全球的布局，在做全球的布局當中，能夠布局在台灣能夠信任的夥伴國中，持續擴張與擴大，在全球的市場上占有更重要的關鍵角色，這一點他相信民眾都是引以為傲的。