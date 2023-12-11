韓政府將構建跨部門維穩供應鏈指揮塔

中評社香港12月11日電／韓國政府為審議、調整供應鏈穩定政策將成立跨政府部門指揮塔——供應鏈委員會，並成立供應鏈穩定基金，提升經濟安全水準。



韓聯社消息，韓國副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬11日在首爾主持召開經濟安保供應鏈相關長官會議，並在會上發佈了包含上述內容的“供應鏈基本法後續措施推進計劃”。



具體來看，政府計劃在明年6月之前成立由中央行政機構首長、經濟和安全專家參與的供應鏈委員會，該委員會將作為跨政府部門指揮塔，負責審議和調整供應鏈穩定政策和危機應對政策。



委員會將確定明年下半年的供應鏈穩定政策及相關支援計劃。主管部門將以該基本計劃為依據，在翌年1月前制定各年度實施計劃。此前的臨時組織供應鏈企劃團將升級為正式編制，繼續支援供應鏈委員會的工作。



明年下半年，政府將經供應鏈委員會審議，指定穩定運營民生經濟所必需的物資、原材料等為經濟安全品目，為經濟安全品目的引進和生產等作出貢獻的單位將被指定為供應鏈安全領軍單位，並獲得支援。



為支援相關單位和項目，政府將在韓國進出口銀行設立供應鏈穩定基金，並通過發行債券籌集資金，具體規模尚未確定。基金將用於提供貸款、擔保等以確保經濟安全品目、投資國內外設施等。



政府相關人士表示，新設立的指揮塔將加強供應鏈管理，從以個別部門為主體統籌為跨部門體系，以提升政策的效能和一致性。