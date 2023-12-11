鄭文燦宣稱桃園放棄台積電　桃市府砲轟

桃園市政府。（中評社 資料照) 中評社桃園12月11日電／曾任桃園市長的“行政院副院長”鄭文燦南下輔選時稱桃園是全球第一個放棄台積電的城市，桃園市政府11日嚴正駁斥，感嘆前市長發表醜化自己城市的說法，實在罕見。並反嗆鄭文燦才是全世界第一個為了選舉，擅自幫台積電宣布設廠的市長，把選舉空頭支票和市政建設混為一談，鄭文燦位居副“閣揆”高度卻講出粗糙的廉價指控，把“國家”交給這樣子的執政團隊真的風險很高。



桃市政府指出，直到現在，鄭文燦也沒有學到教訓，到不同城市輔選就把台積電設廠當利多，日前到嘉義縣站台，也冒出嘉義科學園區是台積電基地的好地方，相關評估在哪裡？這才是真正造成產業困擾的不當行為，把台灣的科技業當作選舉啦啦隊的作風，令人搖頭。



桃市府表示，任何公司的商業佈局都屬於極機密的訊息，然而，去年九合一選舉期間，時任“行政院長”蘇貞昌與市長的鄭文燦宣布台積電要進駐龍科三期，但後續因為土地徵收問題，而引起地方反彈，導致設廠計劃暫緩。許多分析都指出，去年貿然替台積電宣布設廠，只是助長炒房，決策品質非常低落。



桃市府指出，市長張善政上任後已進行超過30次以上的協調會議，但龍科三期已無土地，若要擴廠，有近9成的土地需要徵收，當地住戶完全不知道自己的土地被畫入徵收範圍。這些爭議，很遺憾鄭副院長只在意宣布的人是不是自己，並不關心推動成功與否。



桃市府強調，“國科會主委”吳政忠也已清楚表達，根據三期規畫，要到2027年才會進入土地徵收，地方政府角色才會吃重，部分人士忽視在地複雜因素，不斷炒作台積電未能進駐，心中衹有政治算計。



桃市府重申，產業發展不該是先開支票，但不負責任，一旦跳票就賴給對手，甩鍋完再繼續四處行騙，這種危害台灣產業發展的行為，不能再被縱容。