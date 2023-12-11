“韓黃配”拚“立院”龍頭？黃國昌：無興趣

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）外傳藍白未來將在“立法院”合作，以中國國民黨韓國瑜、台灣民眾黨黃國昌的“韓黃配”競逐“立院”龍頭。民眾黨不分區排名第二的黃國昌11日斬釘截鐵地回應，他毫無興趣、想都沒想過，未來也不會有這件事。想轉移焦點造謠的人，爭氣一點，拿出真槍實彈，好好面對“國會”改革政見跳票的真問題。



外界預估2024選舉“立法院”將三黨不過半，外傳屆時“立法院”正副院長會由藍白“利益交換”，由韓國瑜當“立法院長”、黃國昌當副院長。



台灣民眾黨11日下午召開“新潮流貪腐集團 賴清德出來面對”記者會，出席者包括民眾黨“立委”陳琬惠、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、陳昭姿、許忠信。



黃國昌會後接受媒體訪問時，斬釘截鐵地否認這件事，表態若他有幸進入“立法院”，要大力推動的是“國會”改革、司法改革、居住正義、媒體改革等議題，他迫不及待站上質詢台，要好好質詢在520前處於看守狀態的“法務部長”蔡清祥、“財政部長”莊翠雲、“金管會主委”黃天牧、NCC主委陳耀祥，過去4年留下的爛帳太多了，他要一方面推進改革，一方面清理爛帳，對“立法院副院長”的位子毫無興趣。



媒體問及，黃國昌在與民眾黨主席柯文哲達成的協議中提到不參與民眾黨務，但成為不分區“立委”後，就是民眾黨當然中央委員，如何不參與黨務？



黃國昌指出，不介入民眾黨務是他主動要求的，理由是希望把時間花在幫“國家”做事上，不針對黨內紛爭發言是過去自己慘痛的教訓，民進黨善用一手蘿蔔、一手棍子，用內部資訊造成政黨分裂與猜忌，這種經歷他不想再經歷一次，對於黨內是非也不要問他，他只想把時間放在國政上。



黃國昌笑說，記者問到當然中央委員的部分，他要好好想一想再向柯文哲報告，他之前沒想過這件事，究竟中央委員一直請假會不會處分？