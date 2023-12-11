黃捷秀清涼打選戰惹議　兩對手齊轟

黃捷10日在晚上在台北市NUZONE 展演空間舉行“未來專場”表演，清涼火辣的造型引發外界關注。（照:黃捷臉書） 中評社高雄12月11日電／民進黨高雄六選區“立委”候選人黃捷近日cosplay《山道猴子的一生》中超商妹一角，清涼火熱造型曝光，引發正反議論。同區競爭對手中國國民黨陳美雅今天狠酸，“應該扮騎塑膠車想換R15的粉紅妹子”，另一名對手郭倍宏則怒批“高雄人需要露胸曬腰的“立委”？”，前罷捷發言人徐尚賢嗆，鳳山一定會發起第2次罷捷。



黃捷的“殺招”引起熱議，前“立委”郭正亮昨日在政論節目《新聞大白話》表示，高雄第6選區的選情一定很緊繃，黃捷才會連這種招都拿出來了，以前沒有看過有人這樣選“立委”。



對於扮演超商妹，黃捷昨受訪時表示，這是“這個世代.未來專場”演出，她Cosplay超商妹角色並與作者同台，希望透過此活動讓年輕人瞭解選舉，並給予參選人肯定。而扮演超商妹是作者給予的建議，因為這角色善解人意、溫柔體貼，並讓大家看到她的另一面。



根據《中時新聞網》報導，雖然黃捷有擁護者力挺，但也有不少負面聲浪排山倒海而來。國民黨六選區“立委”候選人陳美雅直說，黃捷是不是扮錯人了，應該扮那個騎塑膠車想換R15的粉紅妹子，一直用各種名目來騙山道猴子，“畢竟民進黨上上下下最擅長的就是用各種謊言欺騙台灣人，被掏空的“國家”就像被掏空的山道猴子”。



“有空當山道猴子，沒空當議員！”國民黨高市議員許采蓁也狠批，黃捷為拚選舉忙cosplay，適不適合就讓選民來判斷，只是這次會期提案截止時，學姊提案數直接掛0，難道整個團隊都真忙到連議會提案都沒時間寫嗎？不要忘記自己現在是在當民意代表，選的是“立委”而不是網紅。



黃捷的另名對手郭倍宏也怒批，“高雄人需要露胸曬腰的“立委”？”，黃捷是在譁眾取寵，討好鍵盤族、網路鄉民、宅男年輕人，更指“如果柯文哲會當選，黃捷就會當選，他們走一模一樣的路”。



徐尚賢今也痛批，台灣選舉已非選賢與能而是選美，網紅在台上絕對有人氣，但是心中有人民嗎？秀清涼、吸眼球、騙選票，綠營物化女性，黃捷脫衣賣肉，女權已死，女權鬥士也死。他懇請陳美雅、郭倍宏打敗她，屆時鳳山一定會發起第二次罷捷，大家一起成全黃捷當個譁眾取寵的跳梁小丑。