黃國昌再拿7份賴老家航照圖　打臉綠營側翼

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024候選人賴清德至今未對新北萬里老家違建爭議正面回應，引起藍白夾擊，綠側翼網軍、1450甚至批評台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌拿出的歷年航照圖是造假。黃國昌11日再接再厲拿出7份台“農業部”林業及自然保育署”從1986年到2005年賴老家違建落成的航照圖，直言要把綠營側翼的臉打到認不出來。



黃國昌反問，他公開的航照圖都是“農業部”的資料，也都有“農業部”蓋章認證，難道是“農業部”要陷害賴清德，所以出示假的航照圖嗎？賴清德要自己站出來質疑他提出的航照圖是假的嗎？他嗆，不要再躲在淚水背後了！



台灣民眾黨11日下午召開“新潮流貪腐集團 賴清德出來面對”記者會，出席者包括民眾黨“立委”陳琬惠、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、陳昭姿、許忠信。



黃國昌在記者會開始前，直接在白板上貼出1986年、1992年、1996年、2002年、2003年、2004年、2005年等7張“農業部”的航照圖，嗆聲問，綠營側翼抹黑造謠的行為，賴清德要背書嗎？希望賴清德參選“總統”最基本的誠信問題不要再迴避，不要再用黨中央發一些移轉焦點的新聞稿，更不要再讓側翼網軍潑糞了。



媒體在會後問及，怎麼看賴清德看起來都不回應違建相關爭議？新北市政府工務局公文顯示，賴老家是既存違建，不需要立即拆除？賴清德在2019年喊話蔡英文停止網軍攻擊，現在卻用側翼打黃國昌？



黃國昌指出，既存違建不用立即拆除，必須排時程拆除，這是台灣面對違建這20年來的態度，賴清德有親自表態該建築物是既存違建不用拆的立場嗎？這是賴自己的立場嗎？目前賴清德一直說是礦區合法住宅，但他無法理解，法律基礎到底在講什麼，因為賴的發言已經與法規範有重大衝突。



黃國昌也說，過去曾經痛罵綠營側翼的賴清德，現在怎麼看綠營側翼這件事，只有賴可以自己回答，2019年曾要求蔡英文停止網軍的功績，現在能不能以民進黨主席的身份登高一呼，要求民進黨側翼網軍不要再去攻擊無辜的老百姓？