中評深度：陳宏欽談東莞方案與新機遇新起點

東莞台協會長陳宏欽與接受中評青年東莞訪問團一行專訪（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月12日電（記者 陸文煜）今年既是莞台融合發展35周年，也是東莞台商投資企業協會（下稱“東莞台協”）成立30周年。日前，中評青年東莞訪問團一行到訪東莞台協並專訪會長陳宏欽，深入瞭解東莞台協35年來幫助台商台企融入、扎根東莞的過程，詳析《東莞深化兩岸創新發合作展總體方案》（下稱“《東莞方案》”）為在莞台商帶來的重大利好機遇以及東莞台協下一步協助台商台企轉型升級、助力莞台融合發展的重點工作。



陳宏欽表示，今年既是莞台融合發展35周年，也是東莞台協成立30周年，成果集中體現為打造了莞台交流“四張名片”：一是2000年創立東莞台商子弟學校，是大陸首家台校；二是2010年起舉辦首屆東莞台灣名品博覽會，迄今共舉辦14屆並有望升至國家級；三是2013年台商大廈落成；四是2014年台心醫院正式營運，協助兩岸醫療發展合作，便利廣大台商在東莞就醫申領台灣健保給付。



問及《東莞方案》帶來的機遇，陳宏欽表示，《東莞方案》是為台商台胞台青“量身定做”。他具體向中評社描繪了《東莞方案》有關共同產業、共同市場、共同家園的“三個共同”藍圖。陳宏欽介紹，在共同產業方面，東莞台協成立了產業發展委員會和八個產業公會，推動兩岸產業對接、打造兩岸產業集群；在共同市場方面，未來會通過台博會協助台商拓展內銷市場，也推動兩岸企業合作共同拓展國際市場；在共同家園方面，目前已有不少台商連續三代在東莞生根，未來將鼓勵更多台胞在東莞安居樂業。



陳宏欽建議，未來在東莞成立“海峽兩岸國際創新研究中心”，促進兩岸科研機構和企業共同展開跨領域、跨地界的合作，他同時透露正在推動建設“東莞台商特色高新技術產業園區”，以滿足廣大中小型台資企業增資擴產的需求，並將其打造為東莞台協的“第五張名片”。此外，陳宏欽還介紹了東莞台協參與和組織大陸社會公益活動、幫扶台商台企轉型升級、配合東莞產業發展規劃的經驗和成果。



陳宏欽寄語新一代台灣青年，要認真解讀《東莞方案》，把握創業就業進一步融合發展的機遇，成為未來兩岸交流融合的大使。全體台灣青年人生的道路任重道遠，要繼續為國家、社會、事業打拼。



以下是專訪全文：

