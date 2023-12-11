民眾黨轟賴清德　包庇縱容新系12護法涉貪

民進黨2024候選人賴清德的新潮流12護法。（照片：民眾黨提供） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立委”陳琬惠、不分區“立委”候選人黃國昌、許忠信11日下午公開點名民進黨賴清德的新潮流12護法，包括吳乃仁、邱太三、鄭文燦、江聰淵、陳宗彥、邱莉莉、郭再欽、賴勁麟、陳凱凌、蔡其昌、梁文傑和林秉樞等人，涉及黑金貪瀆等爭議行徑，賴清德一再包庇縱容，令人瞠目結舌。



台灣民眾黨11日下午召開“新潮流貪腐集團 賴清德出來面對”記者會，出席者包括民眾黨“立委”陳琬惠、民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、陳昭姿、許忠信。



黃國昌表示，賴清德近期萬里老家違建的問題已嚴重到是政治誠信有問題，且賴清德上任民進黨主席後，看似展現與蔡英文不同標準，但只要遇到新潮流爭議就不處理，甚至包庇縱容，不是新系成員的林智堅涉及學倫問題就壯士斷腕、不是新系成員的黃承國涉黑金爭議就積極處理。



黃國昌指出，2013年時任台南市長的賴清德曾為新系大老吳乃仁召開記者會，為吳涉及台糖弊案賤賣土地的吳乃仁站到第一線，以政治生命保證吳的清白，最終吳三審定讞有罪入獄，賴當初退出政壇的保證還算數嗎？當年賤賣台糖土地，虧損新台幣1.1億元的賠償，至今一面稱沒錢還，一面上高檔會所抱辣妹夜夜笙歌，這就是民進黨的“清廉、勤政、愛鄉土”嗎？



黃國昌說，蔡英文任用關說司法的新系邱太三擔任陸委會主委，賴清德贊成這樣的用人標準嗎？



陳琬惠表示，新系“二阿哥”鄭文燦在擔任桃園市長時期，從替洗錢犯郭哲敏變更桃園綠線捷運GE01站址讓其周邊地價得以翻數倍、替綠營金主莊隆乾為其違章工廠所在的特定農業區土地解編，同樣地價翻倍、再到為三立集團買下埔心牧場後，一路替其開綠燈變更土地使用分區，攫取暴利。賴清德為何一聲不吭？

