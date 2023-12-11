岸田擬撤換安倍派所有閣僚和副大臣等共15人

中評社香港12月11日電／關於日本自民黨安倍派（清和政策研究會）的政治集資宴會收回扣問題，首相岸田文雄擬撤換安倍派的所有閣僚、副大臣、政務官共15人，已展開協調。可能最快在13日國會閉幕後的本週內實施。自民黨方面擬撤換擔任安倍派事務總長的國會對策委員長高木毅。關於政務調查會長萩生田光一，將繼續協調是否撤換。政權相關人士10日透露了上述消息。



共同社報導，安倍派是黨內最大派系，若無人擔任政務三大要職（大臣、副大臣、政務官）將是十分罕見的局面。黨內也可能出現謹慎論調。岸田將關注東京地方檢察廳特搜部的調查走向，以及對包括明年例行國會在內的政權運營的影響，然後做出最後決定。



岸田11日早晨在官邸被媒體問及是否會改組內閣及調整黨內高層人事時稱：“為了避免使國政出現延遲，我會在合適時機考慮合適的應對。”他還強調：“國民對政治資金的疑慮蔓延。我嚴重認識到此事，並抱有危機感。”



安倍派閣僚除了實際上已決定撤換的官房長官松野博一之外，還有經濟產業相西村康稔、總務相鈴木淳司、農相宮下一郎，共4人。副大臣有5人、政務官有6人。高木、萩生田以及參院幹事長世耕弘成目前在自民黨擔任要職。



岸田10日在東京的酒店與萩生田會面，並在首相公邸分別會見了幹事長茂木敏充和總務會長森山裕。可能就上述人事方針進行了協商。