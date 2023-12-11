郭倍宏赴高雄市府抗議遭監控　轟陳其邁下台

喜樂島聯盟主席、高雄市第6選區“立委”候選人郭倍宏到高雄市政府前抗議。（照:郭倍宏臉書） 中評社高雄12月11日電／喜樂島聯盟主席、高雄市第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區）“立委”候選人郭倍宏今天率團隊及支持者到高雄市府外抗議市府違反行政中立，企圖以查賄為由，變相蒐集情資，行監控之實，他更控訴民進黨高雄市長陳其邁讓市府淪為黃捷競總，並要求陳其邁下台承擔政治責任。



高雄市第六選區戰況激烈，主要參選人包括國民黨高雄市議員黃捷、國民黨高雄市議員陳美雅、獨派大老郭倍宏，泛綠分裂。



郭倍宏發表聲明指出，高雄市府為了贏得選舉，編造虛假指控來羅織他的支持者罪名，並結合檢調系統，企圖以查賄為借口直接侵入個資，包括金融帳戶、資金流向、人員來往情形等，來威脅“候選人本人、親屬、樁腳及相關輔選人員”。



郭倍宏表示，政風處在正式公文書栽贓他賄賂里長，如果確有其事，何不直接將自己移送法辦。此外，關於政風處所表示的“民眾手邊具有郭倍宏競選總部致贈之袋裝禮品”，是指他們總部成立大會時分發給民眾的簡單購物袋，袋中衹有幾塊錢成本的文宣印刷品，政風處的文件卻瞎稱這個袋子“亦恐有發放《走路工》之嫌疑”。



聲明指出，對於這些涉嫌觸犯妨害名譽、偽造文書以及違反選罷法意圖使人不當選罪的所有罪犯，為了台灣社會未來的安祥平和，一定會追究到底。



郭倍宏強調，今日來到市府大門前面抗議，是因為高雄市長陳其邁完全不避嫌地以巿政府資源為民進黨第6選區“立委”候選人黃捷助選，使市府已實質上淪為黃捷的競選總部；政風處職份應當偵查的對象是公務員，但卻偵查到平民老百姓身上來，而政風處的最高主管就是陳其邁，若不是他直接下令，諒政風處不可能也絕不敢如此大辣辣地侵犯平民老百姓的基本人權。郭倍宏呼籲，陳其邁除了鄭重道歉外，應立即下台承擔政治責任。