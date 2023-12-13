無恥課綱飆熱議　周世雄：沉默多數的憤慨

史記文化出版社社長周世雄。（中評社 資料照） 中評社台中12月13日電（記者 方敬為）北一女中老師區桂芝以“無恥”批判台灣“108課綱”，引起廣大迴響。史記文化出版社社長周世雄接受中評社訪問表示，該社過去曾出版歷史課本，自從綠營執政調整課綱後，就不願“違背良心”做事，不想配合遭閹割的文史課綱，這其實也是許多學界朋友共同的憤慨，同時也是沉默多數人的心聲，這也是產生漣漪的主因，對民進黨必然是一大壓力。



周世雄，史記文化出版社、克毅文化事業公司社長，瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，曾任高雄市政府大陸事務諮詢委員、中山大學中國與亞太區域研究所教授，研究領域包括，大陸政治制度研究、國際關係、各國政府制度 、中共政法體制等。史記文化在台灣境內出版中華文化、中華史觀、高中歷史課本相關書籍，近來也出版孫中山思想專論書籍。



北一女中老師區桂芝怒轟台“教育部”推動“108課綱”刻意去中國化，刪除包括顧炎武《廉恥》等古文，痛批“無恥課綱”，引起廣泛討論，在網路上被大量轉發。“立法院長”游錫堃則表示，用儒家思想、中國傳統政治思想沒辦法產生民主政治，《廉恥》事實上是君主政治的產物。



針對“無恥課綱”的批判受到熱烈討論，周世雄認為，這是眾人憤慨的情緒找到宣洩出口的表現，民進黨上任以來，為了鞏固政權無所不用其極，就連教育也被干涉，主張“去中國化”的課綱，導致台灣的學子無法受到更為完整、全面、有脈絡的教育，而是被閹割、被斷開來的片段內容。



他提到，綠營執政8年以來，課綱調整的事情好像漸漸被忽略，但其實負面效應一直存在，尤其對於家長、對於學界與教學現場的老師而言，大部分人的心裡面是感到不妥的。他在學界的朋友包括在大學、高中教文史方面的老師，長期以來一直認為，新課綱修得非常離譜，完全扭曲了台灣文化與中華文化中間密切的連接，所以在教學現場上，不少老師會覺得學生有很多想法偏離的很嚴重，追根溯本，就是課綱的問題。



周世雄指出，台“教育部”推出“108課綱”當中牽涉到國文、歷史、人文方面的課程可能對學生來講，學到的是偏重於“台獨”史觀、重台灣文學、輕中國文學的課程，這些對於長期待在教學現場的老師而言，見證課綱的轉變，可以深切感受到對中華文化傳承的殺傷力相當大。於是，區桂芝的批判出現了，字字句句正中下懷，替這些被壓抑的情緒找到宣洩的管道，在網路上被百萬人轉發，可見一斑。