生態環境部答中評：我國空氣質量穩中有進

生態環境部總工程師、大氣環境司司長劉炳江（中評社 海涵攝） 中評社北京12月12日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室12月11日舉行國務院政策例行吹風會，生態環境部總工程師、大氣環境司司長劉炳江在會上介紹《空氣質量持續改善行動計劃》有關情況。在回答中評社記者提問時，劉炳江指出，今年我國空氣質量穩中有進，大大增強了今後我們進一步改善空氣質量的信心。



數據顯示，今年1—10月，全國339個地級及以上城市平均空氣質量優良天數比率為85.1%，同比下降1.2個百分點，平均重度及以上污染天數比率為1.6%，同比上升0.8個百分點，PM2.5平均濃度同比上升3.7%。



劉炳江就此表示，今年全國空氣質量確實有所波動，但坦率地講，能穩定在這個水平，大大增強了今後我們進一步改善空氣質量的信心。疫情期間，社會經濟活動量大幅減少，又加上連續三年的拉尼娜現象，所以2022年同2019年相比，PM2.5濃度下降了7微克／立方米，這確實使得空氣質量進一步改善。我們曾經預判過，今年PM2.5濃度可能會大幅反彈，我們定的目標，就是今年PM2.5濃度比去年上升10%以上，但現在（截至11月底）只上升了3.6%，可以說穩住了，所以我們對以後進一步改善更有信心了。

