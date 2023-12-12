劉炳江：中國是大氣污染改善速度最快的國家

生態環境部總工程師、大氣環境司司長劉炳江（中評社 海涵攝） 中評社北京12月12日電（記者 海涵）生態環境部總工程師、大氣環境司司長劉炳江12月11日在國務院政策例行吹風會上表示，中國是大氣污染改善速度最快的國家，為區域空氣質量改善作出了貢獻。除此之外，我國積極參與中日、中韓、中日韓、東北亞、東亞等各種雙邊與多邊的環境合作，合作得比較好。



有記者提問說，我們看到《行動計劃》裡提到要加強國際合作。近年來，大陸在持續整治空氣污染的同時，因為東北季風等因素，霧霾不僅對大陸本土，也對亞洲鄰近地區造成影響。未來如何進一步加強區域合作，共同應對改善空氣污染問題？



劉炳江表示，大氣污染傳輸沒有國界，在特定氣候條件下，大氣污染會跨越國境，進行國際甚至洲際傳輸。每個國家是大氣污染的受害者，每個國家要從自身做起，降低大氣污染排放，在降低大氣污染排放過程中，為區域空氣質量改善作出貢獻。



劉炳江說，中國是大氣污染改善速度最快的國家，為區域空氣質量改善作出了貢獻。除此之外，我國積極參與中日、中韓、中日韓、東北亞、東亞等各種雙邊與多邊的環境合作，合作得比較好。從2019年以來，中韓開始實施“晴天計劃”合作項目，雙方已連續五年簽署和實施《“晴天計劃”項目清單及重點工作安排》，在大氣環境政策、技術交流方面，每年都進行交流取得務實合作成果。中韓環境合作中心和中韓聯合環境研究實驗室啟動為雙方大氣污染治理合作搭建了平台。在中日韓三國環境部長會議框架下，設立了空氣政策對話會和沙塵暴聯合研究工作組，為三方開展大氣環境管理和科學研究提供了有益平台，我們每年參加這個會議。據我所知，韓國已經開始借鑒我國秋冬季污染防治攻堅做法。下一步，我們還將在繼續做好自身減排工作的基礎上，通過加強國際合作，把我們的工作經驗更多地介紹給大家，為區域空氣質量改善作出更大的貢獻。

