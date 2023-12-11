台景氣趨緩　前10月總薪資7年首見負成長

工業及服務業受僱員工人數、薪資、工時統計指標摘要。（照片：截取自台“主計總處”網站） 中評社台北12月11日電／台“主計總處”今天發布10月工業及服務業薪資統計，今年前10月實質經常性薪資為新台幣4萬1370元，年增0.06%；實質總薪資為5萬3960元，年減0.87%，為7年來首見負成長，主要受到景氣趨緩影響廠商獎金發放所致。



“主計總處”今天公布10月薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5564元，年增2.31%，總薪資5萬1143元，年增1.35%。



“主計總處”指出，雖然今年前10月實質經常性薪資維持正成長，但前10月實質總薪資為新台幣5萬3960元、呈現年減0.87%，為近7年首見負成長。



“主計總處國勢普查處”副處長陳惠欣說明，2017年到2022年的實質總薪資都呈現正成長，今年受到全球景氣趨緩、終端需求疲弱，因此影響廠商獎金發放，平減同期物價年增率之後，前10月實質總薪資才會呈現負成長。



媒體關注，由於前10月實質經常性薪資僅年增0.06%，年底前是否可能也轉負，陳惠欣表示，這個成長率受到經常性薪資與物價2項數據影響，目前觀察前者可能表現會好一點，但前11月消費者物價指數（CPI）年增率卻也較前10月CPI年增率微幅上升，還很難判斷後續走勢。