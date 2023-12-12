中評鏡頭：東莞“蜆味”美食一定不能錯過！

蜆肉炒飯（中評社 段曉魯攝） 中評社東莞12月12日電（記者 段曉魯）東莞的水鄉多有呈網狀的河湧，綿長的河灘沙床孕育了肉質鮮嫩的蜆。日前，中評青年東莞訪問團在採訪之餘，來到位於東莞市區的蜆皇陳菜館用餐，品嚐“蜆味”美食。



中評青年東莞訪問團於半晚來到餐廳用餐，餐廳門前的復古牌匾寫著店家名稱，走進餐廳仿彿來到了古代樓閣之中。中評社記者看到，店內的裝潢都是採用古代風，配上深棕色的木製檯凳，挑高對稱的人字大梁，顯得餐廳格外氣派，空間感十足，亦仿彿自己身處在江南古城一般。



這家餐廳主打的是河鮮料理，俗話說，“一口蜆，一口鮮”，而“蜆”與“鮮”這兩個字讀音相近，同時蜆也跟鮮味連繫在一起。想要嚐嚐河鮮的原味，不妨可以試一下鮮蝦蒜蓉粉絲蒸大蜆，新鮮的大蜆配上粉絲，在搭配上自製的蒜汁和熱油，味道十足。來上一塊爆汁脆皮燒雞，滿嘴都是油香味，外酥裡嫩的口感讓人停不下來。當然，絕對不能錯過這家的特色菜，蜆肉炒飯，蜆的烹飪過程中有可能會有腥味，但這個炒飯一點都沒有腥味，粒粒分明的飯粒中包裹著彈牙的蜆肉，兩種不同口感在口中碰撞，整體這道餐質感濕潤溫和，不會像普通炒飯那麼乾，更容易入口。



品嚐美食不僅是吃東西那麼簡單，更讓人瞭解到其背後歷史、文化、習俗等，透過食物瞭解背後的故事。用餐完之後，中評青年東莞訪問團結束了整個行程，在返回香港的途中，望著車外，腦袋中滿滿的都是此次東莞行的美好記憶。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞參訪報導，行程包括拜訪東莞市台港澳事務局、東莞市發改局，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司並採訪有關負責人，以及舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。