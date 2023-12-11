評論：爭氣投票齊撐區選　團結編織香港繽紛

中評社香港12月11日電／據文匯網報導，今天是完善地區治理後首次區議會選舉投票日。重塑後的區議會，回歸服務地區初心，全面排除干擾，為香港進一步保持繁榮穩定、市民安居樂業帶來美好願景，對特區政府推行良政善治、高效施政，對香港維護良好營商環境、百業興旺，對切實改善民生、造福市民，都具有重大意義。包括公務員、工商界、廣大市民在內的全港各界、各行各業，為己為人，都責無旁貸用手中一票投身區議會選舉，以強大民意守護本港由亂到治、由治及興大好局面，用團結、負責、爭氣的最直接有效行動，共建美好社區、編織繽紛香港。



這次選舉是完善香港選舉制度、落實“愛國者治港”的最後一塊拼圖，特區政府及社會各界全力以赴、攜手合作，呼籲、鼓勵市民關注區選、積極投票，選舉氣氛有序而熱烈。地區治理是香港管治的重要部分，是提升特區治理效能的基礎。18萬公務員是特區政府治理體系的骨幹力量，對特區有效管治和安定繁榮發揮著不可替代的作用，公務員支持區選，既盡公務員責任，也盡選民義務，有利營造鼓勵投票的示範效應，創造更好的選舉氛圍。



公務員都宣誓效忠特區、擁護基本法，表明盡忠職守支持特區政府落實政策。此次區選正是特區政府落實完善地區治理政策的具體行動，公務員有責任支持和落實；重塑後的區議會，回歸基本法九十七條的非政權性區域諮詢及服務組織定位，擔當配合特區政府施政的角色，協助特區政府掌握地區脈搏，準確回應民意，更有效地策劃推進地區服務；同時，由民政專員擔任區議會主席，統籌區議會與其他地區諮詢、服務組織互相配合，這種行政主導的治理模式有助提高特區政府的施政效率和公信力，服務居民的效果更佳。當選的區議員是公務員的好幫手、同行者，公務員理所當然要投票支持選舉。



香港是高度國際化、開放自由的經濟體，保持法治、安全、可靠的社會環境、營商環境，是香港保持繁榮穩定的立身之本。完善選舉制度，落實“愛國者治港”，香港進入聚焦發展的快車道，“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢不斷鞏固強化，正以高度國際化市場化的營商環境吸引世界各地投資者的關注、重視和青睞。去年和今年分別成功舉辦香港國際金融領袖投資峰會，吸引來自全球頂尖金融機構的負責人與會，盛況空前；近期，多間中外知名創科企業包括英國生物制藥企業阿斯利康、全球最大電動車電池生產商寧德時代等紛紛落戶香港。事實證明，香港營商環境向好、前景可期。