綠查里長赴陸　林右昌：51團556人偵辦中

綠委賴品妤質詢“內政部長”林右昌。（照片截自“國會”頻道） 中評社台北12月11日電／2024大選進入白熱化階段，“內政部長”林右昌今日在“立法院”表示，警方執行第一波掃蕩賭博專案中，已查獲149件情資，移送98人。針對“中國招待基層村里長旅遊介選”部分，目前已查獲51團、556人，正在偵辦中。



“內政部長”林右昌11日在“立法院”內政委員會答覆民進黨“立委”賴品妤質詢時表示，“中國資金介選”一直都是警方維護選舉治安的重點。地下賭盤影響選情，大多是透過六合彩組頭兼營或通訊網路下注，警方已於9月20日至26日執行第一波專案掃蕩，目前正在進行第二波，專案掃蕩地下賭盤已經移送98人。



綜合台媒報導，在“中國招待基層村里長赴大陸旅遊”部分，林右昌表示，掌握51件、556人偵辦中。他說，此時此刻，正在進行的是第二波掃蕩專案，前次第一波的專案掃蕩，我們掌握具體情資有149件，已經移送77件、98人。第二，委員提到有很多村里長被中國大陸招待去旅遊，蒐報情資大概有51件，或只是51團、556人。



林右昌說，“中國介選”變得越來越隱晦且形式多樣，現在介選不一定是直接介選，也許用假訊息或錯假訊息，擾亂或干擾大選，造成民眾對政府的誤解或負面情緒，政府會持續注意。



賴品妤進一步追問虛擬貨幣賭盤的偵辦情況，“警政署長”黃明昭答詢時表示，“警政署”之前已訓練追蹤虛擬貨幣幣流人才，這次選戰已投入偵查虛擬貨幣賭盤，“警政署”也進一步制定科偵人才教育訓練計劃，一年要培訓500名追蹤幣流的人才，也聘請“金管會”等專家協助訓練。