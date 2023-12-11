蕭美琴陪曾柏瑜訪碧潭　直呼這選區非常辛苦

蕭美琴陪同曾柏瑜訪碧潭。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月11日電（記者 黃筱筠）民進黨2024副手候選人蕭美琴傍晚來到新北市新店碧潭吊橋風景區，陪同黨內“立委”候選人曾柏瑜拜票，現場有零星的支持者高喊“賴清德當選！”“蕭美琴當選！”也替蕭、曾兩人加油。新店是藍軍鐵票區，蕭美琴說，這個選區非常辛苦，競爭對手在地方力量盤根錯節數十年，這是非常艱困的選戰，佩服曾的勇氣跟堅持，大家要更加疼惜她、支持她，希望曾可以順利進入“立法院”，大家一起打拼。



曾柏瑜1991年出生太陽花學運世代，曾經加入綠黨、時代力量，現在加入民進黨。參選新北市第11選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區），對手是國民黨現任“立委”羅明才，羅此次參選要尋求“8連霸”。



蕭美琴也和當地人聊起大家對碧潭的記憶，支持者則說有戀愛的記憶，蕭則說也有很多友情的記憶，可以跟朋友一起來划船等。



民進黨兩位當地市議員陳永福、陳乃瑜也陪同。兩人也走到吊橋感受一下秀麗的風景，遇到不少支持者希望合照，蕭看到小朋友也親切打招呼。



蕭美琴下午先到新竹陪同黨內候選人林志潔參訪台積電，接著又到新北市新店陪同曾柏瑜參訪碧潭吊橋。



她也說，曾柏瑜過去在太陽花學運期間，極力提昇年輕人媒體視讀，對抗各式各樣的認知作戰，視社會安全是“國家安全”的一股力量。



曾柏瑜也說，邀請蕭美琴到碧潭，因為這是第一座台灣人設計建造的橋，這樣構造的吊橋，全世界衹有3座，一座在德國、一座在日本、一個在新店，這個橋從1937年建造到現在，已經80幾年。證明台灣人只要團結一心就可以建造一個幸福的回憶，這和蕭美琴過去3年多在美國，搭起台灣通往世界大橋一樣，希望未來保存新店歷史跟文化。