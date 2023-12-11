蔡英文會見　大橋光夫：日挺台入CPTPP

蔡英文在寓所會見大橋光夫。（照片：“總統府”提供） 中評社台北12月11日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天在寓所會見日本台灣交流協會大橋光夫會長表示，去年台日雙邊貿易總額以及日本對台投資金額，都創下歷史新高，顯示雙方從政府到民間的交流越來越緊密。台灣加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP），除了有助提升台日關係，也將為區域經濟帶來最大綜效和利益。日本是CPTPP具領導地位的重要成員國，希望繼續給予台灣支持和協助，台日攜手合作為世界帶來更多貢獻。



大橋光夫表示，日本向來主張支持台灣加入CPTPP，但CPTPP入會條件為共識決，或許還需要一些時間，期盼台灣在不久的將來能有機會加入CPTPP。



訪賓一行包括日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等，由“外交部次長”田中光及台灣日本關係協會長蘇嘉全陪同，“總統府”秘書長林佳龍及“國家安全會議”秘書長顧立雄也在座。



這場會面府方昨天並未先公布行程，是在會後發佈新聞稿。



大橋光夫致詞時首先感謝蔡英文撥冗接見。並提及，去年訪台也特地至已故李登輝墓前獻花致意，感謝其對台日關係及世界和平的貢獻。



大橋光夫說，他自2011年起擔任日本台灣交流協會會長已經12年，經常在思考如何為台灣做更多事情，對於蔡英文就任8年以來，提升台灣國際知名度，確保台灣成為令人尊敬的民主“國家”，可以與其他國家對等交流，讓台灣成為世界的台灣，他要表達高度敬意。

