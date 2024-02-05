中評月刊：大國博弈與“半球化”時代的到來

大國博弈的加劇不僅改寫著全球地緣戰略版圖，而且正在催生一個“半球化”時代的到來。 中評社香港2月5日電/中國人民大學國際關係學院中國對外戰略研究中心主任助理、華中科技大學國家治理研究院研究員王鵬在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《大國博弈與“半球化”時代的到來》，作者認為：北約東擴，上合西進，金磚南下，非盟北上——大國博弈的加劇不僅改寫著全球地緣戰略版圖，而且正在催生一個“半球化”時代的到來。當打著“小院高牆”烙印的技術與經濟“鐵幕”徐徐落下，舊冷戰時代的“兩個平行世界市場”或將重現，同時還將被賦予新的時代色彩——分別以中美為核心的技術-產業體系一邊彼此解除耦合，一邊通過技術條款、市場准入和供應鏈重組在“中間地帶”展開激烈爭奪。與此同時，高鐵網絡擴張、中俄強化戰略協作等要素正在促成陸權的復興；作為回應，美英澳日等傳統海權強國選擇結盟應對。“一帶一路”十年建設為以非盟為代表的“全球南方”的再覺醒提供物質支持和制度啟示。以上要素的綜合作用正在推動“百年變局”加速演進。對此，中國既可以選擇投入資源，重啟全球化，恢復舊秩序；也可轉而迎接“驚濤駭浪”，通過深化改革、科技創興、產業升級與國際統戰建立新優勢，並最終在“半球化”過渡期後開創新的紀元。文章內容如下：



聖人見萌芽巇罅，則抵之以法。世可以治則抵而塞之，不可治則抵而得之。或抵如此，或抵如彼。或抵反之，或抵覆之。五帝之政，抵而塞之。三王之事，抵而得之。諸侯相抵，不可勝數。當此之時，能抵為右。



——《鬼谷子·抵巇第四》



引子



兩千多年前，鬼谷子面對東周亂世慨而嘆之：“天下紛錯，士無明主，公侯無道德，則小人讒賊，賢人不用。聖人竄匿，貪利詐偽者作。君臣相惑，土崩瓦解而相伐射。父子離散，乖亂反目。是謂萌芽巇罅。”〔1〕



今日之世，雖尚不可謂之“亂世”，但同樣四方紛錯，鬥爭不已。全球大勢，一言以蔽之可曰：北約東擴，上合西進，金磚南下，非盟北上。9月結束的新德里二十國集團（G20）峰會，儘管歷經艱辛終於出爐聯合宣言〔2〕，但這個原本旨在推動全球治理合作的平台，同時也已無可奈何地淪為大國博弈、陣營對抗的“角鬥場”（Colosseum），且後者的成分未來恐怕仍將上升。而與G20峰會同步上演、“打擂”的，還有普京在海參崴召開的2023東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）、美加韓在黃海海域的聯合軍演以及中國海空力量的反制。