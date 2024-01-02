中評月刊：分裂勢力塑造台灣版想象的共同體

統一是結束台灣動蕩不定、悲劇循環歷史宿命的唯一出路。 中評社香港1月2日電/中國和平統一促進會學習研究委員會副主任、廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊(CSSCI)12月號發表專文《“台獨”分裂勢力持續塑造台灣版“想象的共同體”》，作者認為：民進黨和“台獨”分裂勢力的台灣版“想象的共同體”塑造是歪理邪說、強詞奪理。要高舉民族大義和國際正義旗幟，掌握中國特色國家民族理論武器，揭露其“台獨”新“理論”的詭詐和伎倆，充分調動台灣社會積澱深厚的中華民族和文化潛力，破立結合、以立促破，導正視聽。要揭露“台獨”分裂和國際干涉勢力操縱“想象的共同體”的圖謀、伎倆，揭露其分化兩岸認同、無中生有構建“國家民族意識”對台海和平穩定、台灣問題解決方式的顛覆性影響，激發民眾警覺。文章內容如下：



普法戰爭時期法國歷史學家勒南在著名演說《何為民族》中說：“共同的苦難比起歡愉更能團結人民，對民族記憶來說，悲憤比勝利更有價值。”1904年西方陸權派鼻祖麥金德在名著《歷史的地理樞紐》中指出：“形成與僅僅是一群有人性的動物相對立的一個國家的各種觀念，通常是在共同苦難的壓力和抵抗外來力量的共同需要下才被接受的。”當前，民進黨為首的“台獨”分裂勢力，正聯合美日等西方干涉勢力，利用兩岸及國際環境相關因素，以包括本尼迪克特·安德森的所謂“想象的共同體”在內的民族建構理論為牽引，千方百計在台灣社會製造“共同苦難”等認知，進行新一輪“台獨”分裂性質的“國家民族意識”塑造。中華民族必須高度警覺，堅決遏制和回擊。還應看到，將來即便反民進黨勢力在台灣執政，如果其國家民族立場出現偏差、游移、妥協，在中美戰略博弈、台灣當局倚美拒統“緩獨”的大結構下，“想象的共同體”的內在邏輯仍可能改頭換面並潛移默化發揮作用。



一、“想象的共同體”理論



“想象的共同體”是美國著名政治學家本尼迪克特·安德森（1936.8.26—2015.12.13）提出的國家民族建構理論，其觀點集中體現在1983年出版的名著《想象的共同體》中，該理論已成為世界當代民族國家理論中的顯學。根據該理論，民族是“想象出來的政治意義上的共同體”；民族是“想象的政治共同體——並且，它是被想象為本質上有限的，同時也享有主權的共同體”，“因為即使在最小的民族的成員，也從來不認識他們大多數的同胞，並和他們相遇，甚至聽說過他們。然而，他們相互連結的意象卻活在他們心中”。（本尼迪克特·安德森 《想象的共同體：民族主義的起源於散布》 吳睿人譯 上海人民出版社 2016年8月第1版P6）