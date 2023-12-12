蕭美琴忙裡偷閒　輔選空檔碧潭賞景喝下午茶

蕭美琴陪同曾柏瑜到碧潭跑行程，忙裡偷閒邊賞景喝茶又吃餅。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月12日電（記者 黃筱筠）民進黨2024副手候選人蕭美琴11日到新北市新店碧潭為“立委”候選人曾柏瑜造勢，兩人並與在地民進黨議員陳永福、陳乃瑜一起在河岸餐廳喝下午茶，聊選舉過程。



現年32歲的曾柏瑜拿出當地著名的百年老店大餅分享，介紹在訂婚時男方送女方大餅，感謝娘家把女兒養大，碧潭也是愛情產業鏈，從認識到戀愛到結婚，都可以一條龍。



一邊喝茶，一邊吃大餅，蕭美琴說，她去苗栗助選，有人送她勝利龜，在雙橡園時有做過平安龜送給訪團。因為當時疫情比較嚴重，送給訪團去其諧音希望“平安歸”，可以送給要回家的訪客等，很有意義。





資深“立委”陳永福也說，自己在新店等選區已經第8屆，但是這個地方比花蓮還難耕耘，深藍選區但解決不了的問題，選民還是來找他們，這幾年他們的選票是有成長。



蕭美琴說，祝福曾柏瑜進入“國會”，妳的認真會被看到，曾則說，妳在花蓮是我們效法的對象，蕭也說，這需要毅力，要擴大爭取支持，過去沒有支持的人，也要爭取支持，透過誠意、理念、願景、政策。



曾柏瑜現任新北市議員、曾歷經時代力量、綠黨，目前為民進黨籍。她是新北市在地深蹲協會理事長、亞洲民主青年連線台灣分部理事長、黑熊學院共同發起人、台灣民主實驗室副執行長。曾任太陽花學運發言人、330反服貿遊行主持人、“黑色島國青年陣線”行政組長、臺灣綠黨青年部召集人及臺北市政府（柯文哲任內）秘書處媒體事務組。