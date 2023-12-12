民建聯得109區選議席 陳克勤：符合預期

民建聯召開記者會總結選舉結果（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月12日電（記者 盧哲）香港特區第七屆區議會選舉圓滿結束，民建聯成為“大贏家”，地區直選羸得41席，間選羸得68席，合共取得109席。民建聯11日召開記者會總結選舉結果。民建聯主席陳克勤表示，民建聯在44席直選中，取得486839票，得票率41.7%，成績符合預期，感謝市民支持及選舉團隊努力。



民建聯在今次區議會選舉中，一共取得109個議席，包括地方選區41席、地區委員會界別68席。其中，在地方選區選舉，民建聯在44區共取得486839票，得票率41.7%（總有效票1166358票）。陳克勤表示，成績符合預期，民建聯衷心感謝市民和各地區委員會成員的支持。陳克勤說，這次選舉是完善特區選舉制度和地區治理工程的最後一步，意義重大。選舉和平有序進行，儘管出現電子選民登記冊系統故障，但得到及時處理，確保選舉公平公正。這次選舉沒有2019年區選充斥的抹黑攻擊、對立撕裂和暴力威脅，候選人認真比拼服務成績和建設社區的政綱，讓選民可以作出真正有意義的選擇。這次選舉進一步鞏固了愛國者治港的健康選舉文化，有利未來區議會和特區政府共同努力，改善社區環境，提供更好服務，解決地區居民關心的問題。這次選舉顯示市民支持愛國者治港的新選舉制度和地區治理體制，期望香港社會穩定向前，開創由治及興的新局面。



陳克勤認為，本次選舉氣氛熱烈，在各區見到市民投票的氣氛和熱情都比以往大，且看到市民在研究候選人的政綱後投票，證明新選制下比拚的是政綱、能力及服務，能讓市民做出更理性的選擇。“這次區議會選舉，民建聯首次在所有地方選區派出參選人，我們認為這個部署有助我們進一步開拓在全港範圍服務市民的網絡。”陳克勤說，這次選舉競爭激烈，民建聯在很多選區都沒有必勝把握。由於在全港範圍鋪開選舉工程，當中包括不少新開拓的社區，參選者有不少新人，加上選區範圍大，選區劃分也需要重整與支持者的聯繫，故競選工作面對極大考驗。“在此情況下，民建聯各選舉團隊和義工全力以赴，多渠道多方式接觸選民，爭取支持，力戰到選舉最後一刻。民建聯衷心感謝所有助選義工，沒有他們，我們不可能取得這次選舉的成績。”



陳克勤表示，無論勝負，民建聯未來在每一個選區服務市民的決心沒有分別。他又強調，會從這次選舉認真檢討以往工作不足之處，總結經驗，不斷拓展服務網絡，提高服務水平，爭取更多市民的支持和信任。 陳克勤還表示，不會因為在議會中佔主導就不與其他黨派合作，未來需要不同政黨的聲音和意見去解決地區問題。



陳克勤表示，選舉雖然結束，但一刻不會停步，會要求所有民建聯區議員立即開始設立辦事處，開始為市民服務。新的地區治理體制對區議員的職責要求更高，民建聯會全力協助民建聯的區議員不斷自我提升，強化參與地區治理和服務市民的能力。