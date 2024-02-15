中評月刊：兩岸融合發展挑戰與建議

兩岸融合發展是大陸對台政策的主軸 中評社香港2月15日電/上海交通大學國際與公共事務學院副教授、上海交通大學政治經濟研究院副院長陳超在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《推進兩岸融合發展的機遇、挑戰與建議》，作者認為：為解決台灣問題、實現祖國完全統一，黨中央、國務院出台了一系列的支持性政策。從政策制定的層面來看，大陸涉台公共政策體系已日趨完善。在中央政策供給的強力保障之下，未來還需要注意破解政策執行過程中的諸多挑戰。這些挑戰不僅產生於國際宏觀政治經濟形勢，也同大陸內部制度體系的諸多特徵緊密相關。要解決這些問題，不僅需要創設新的平台，建立新的機制，更要提供充足的物質與人員保障。文章內容如下：



9月12日，新華社受權發布了《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》）。該《意見》的出台，無疑為進一步推進兩岸融合發展創造了新的重大機遇。然而，我們同樣應該看到，在未來落實與執行《意見》的過程中，也潛藏著一些結構性的挑戰。因此，衹有在把握機遇的同時有效地應對挑戰，才能夠推動各項工作更加順利地進行。



一、《意見》出台為推進兩岸融合發展帶來的機遇



（一）戰略準備：承續和平統一方針，為穩定台海局勢釋放善意



中美貿易摩擦以來，美國政府與政客屢次在台灣問題上觸碰中國底線，島內“台獨”分子為撈取政治利益也藉機不斷破壞兩岸關係。在外界看來，台海似乎一度處在“兵凶戰危”的局面，甚至被一些外國媒體稱為是“地球上最危險的地方”。然而，我們必須要看到的是，在對各類挑釁國家統一的行徑做出必要回應的同時，黨中央始終展現出了堅如磐石的戰略定力，在台海局勢愈加錯綜複雜的形勢之下，依然毫不動搖地堅持和平統一的基本方針，並竭盡全力地為實現和平統一創造一切可能的道路。從這一點來看，《意見》的出台，是黨中央堅持和平統一方針的又一重要舉措，為推進兩岸融合發展穩定了大局。