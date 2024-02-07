中評月刊：借鑒大灣區經驗 探索閩台融合

串連大小金的金門大橋完工通車 中評社香港2月7日電/中國評論通訊社編委兼研究部主任、中評智庫基金會研究員束沐在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《借鑒大灣區經驗 探索閩台“融合第三制”》，作者認為：基於當前兩岸融合發展現況與趨勢，並結合近年來粵港澳大灣區“四大平台”前海、橫琴、南沙、河套在推動融合發展方面的制度設計和實踐經驗，本文從政策、制度、理論層面，試圖探索和論證“閩台融合第三制”對福建示範區與兩岸完全統一的意義。文章內容如下：



中共中央、國務院《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》①（以下簡稱《意見》）是新時代推動兩岸關係和平發展、融合發展、實現國家完全統一的重大政治宣示和行動規劃，具有思想引領性、歷史連貫性、理論指導性與實踐可行性，不僅是對國家統一理論和對台方針政策的豐富和發展，還要置於以治理體系與治理能力現代化為核心的中國式現代化的宏觀視角下認真審視，從制度文化層面提出新的思考。



一、粵港澳大灣區“四大平台”制度創新



粵港澳大灣區“四大平台”是依各自職能、以各自方式建構和實踐“一國兩制三法域”的融合發展試驗區，根本目的是建立國際化程度最高、治理效能最優、發展活力最強、法治監管最健全的現代化制度體系。



前海、橫琴、南沙、河套是廣東省與港澳地區接壤或毗鄰、跨境交流最便利的地區，也是內地改革開放經驗最豐富、經濟社會發展水平最高、思想最解放的地區。2021年9月以來，中央先後印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》②《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》③《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》④《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》⑤，“四大平台”規劃建設全面提速。