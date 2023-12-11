中國在“清華簡”中首次發現“先秦禮書”

中評社北京12月11日電／據新華社報導，入藏於清華大學的珍貴戰國竹簡又有新的研究成果。12月10日在清華舉辦的《清華大學藏戰國竹簡（拾三）》成果發布會上傳來消息，“清華簡”新整理出5篇竹書，均為傳世文獻未見佚籍。據悉，其中的兩篇竹書再現了戰國時期禮書的原始面貌，是散失的先秦禮書在戰國竹書中的首次發現。



2008年，近2500枚珍貴的戰國竹簡入藏清華，此後研究人員對此開展研究。自2011年發布第一輯研究成果以來，清華每年推出“清華簡”整理報告，至今已順利出版13輯，內容涉及經史類典籍、治政之書、天文數術等文獻。



本輯整理報告共刊布《大夫食禮》《大夫食禮記》《五音圖》《樂風》《畏天用身》等五篇竹書，為研究先秦時期的禮制、音樂以及思想提供了新的資料。其中，《大夫食禮》與《大夫食禮記》兩篇禮書編連為一卷，分別有竹簡51支與14支，前者記載大夫食禮中賓主、儐相的行禮儀節，後者記述行食禮過程中執事者行事的具體禮節。



“這是散失的先秦禮書的首次發現，不僅再現了戰國時期禮書的原始面貌，而且體現了楚地大夫食禮的一些特點，對先秦禮制以及《儀禮》的研究有重要參考價值。”清華大學出土文獻研究與保護中心主任黃德寬教授說。



此次研究還首次發現戰國時期簡帛文獻中的音樂類文獻——《五音圖》《樂風》，為中國早期樂理體系以及先秦音樂史研究提供了重要資料。其中，《五音圖》中央繪有一個五角星，其上角對應宮組音名，其他四角對應商、角、徵、羽各組，按逆時針方向依次分布。五角星圖形由“宮—徵”“徵—商”“商—羽”“羽—角”“角—宮”五條連線構成，展示了五音生成的規律。



此外，《畏天用身》是一篇思想類文獻，內容完整，圍繞天人關係、發揮人的主觀能動性展開論述。簡文宣揚人的主體意識，展現了戰國時代積極進取的精神，為先秦思想史研究提供了新文獻。



據悉，“清華簡”整理報告將總共出版16輯，目前整理工作已進入尾聲。研究團隊表示，將保證每年一册的出版進度，早日將這批重要材料向社會與學界公布。