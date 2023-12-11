安徽：串珠成鏈推動“三首”產品高質量發展

中評社北京12月11日電／據新華網報導，12月11日上午，在安徽省政府新聞辦舉行的新聞發布會上，安徽省經濟和信息化廳副廳長姚凱就近日印發的《支持首台套重大技術裝備首批次新材料首版次軟件發展若干政策》（皖政秘〔2023〕243號，以下簡稱新“三首”政策）相關情況進行解讀，並回答記者提問。



據介紹，修訂後的新“三首”政策堅持問題導向，突出精準支持。大力支持自主創新發展、及時拓展市場，從簡化申報評定材料、提高評定頻率、開辟檢驗檢測綠色通道、加大政府及國有企業採購力度等方面增強支持力度。



為更加精準“滴灌”創新主體、促進滾動創新發展，今年以來，安徽省對首台套重大技術裝備的評定按季度組織申報和評定。前三季度，全省新培育認定157項首台套重大技術裝備，其中16項打破了國外壟斷。



新“三首”政策在培育方向上將突出市場導向。圍繞安徽新能源汽車、先進光伏和新型儲能、工業母機、農機裝備、儀器儀表、工業機器人、航空航天等重點產業市場需求，制定發布“安徽省首台套重大技術裝備研製需求目錄”，支持企業對標研製“叫好又叫座”的創新產品；突出智能方向。在今年新認定的首台套重大技術裝備中，75%為智能製造裝備，巡檢機器人等產品納入國家級機器人應用場景，形成了較好基礎；突出技術創新。圍繞重點領域研發創新，持續更新需求目錄，以關鍵核心技術攻關為突破口，立爭培育更多達到“國際先進水平、實現自主供應能力”的產品；突出集群發展。圍繞工業母機、工業機器人、3D打印裝備、航空裝備、物流分選裝備等優勢領域，推動產業從“化點成珠”向“串珠成鏈”向“集鏈成群”“集群成勢”轉變，加快打造一批高端裝備先進製造業集群。



在加強財稅金融支持方面，新“三首”政策中明確，對經評定為“國際先進水平、實現自主供應能力”等級的“三首”產品或納入工業和信息化部相關目錄的省內研製和省內示範應用單位，省財政按其單價（或貨值）的15%分別給予獎補，合計最高1000萬元。對省內企業投保“三首”產品推廣應用綜合險的，按年度保費的80%給予補貼，補貼時限為一年。每個企業每年保費補貼最高300萬元；對企業應用“三首”產品開展研發創新的，其購買“三首”產品支出形成的費用、折舊或攤銷，可按規定享受研發費用加計扣除、固定資產加速折舊等稅收優惠。



姚凱表示，接下來，安徽省經信廳將優化評定細則，堅持公正公平，真正把高水平的產品評出來。通過線上線下、供需兩端等多種方式，推動“三首”精準對接應用場景，快速打開市場。對於政策中的財政補貼、招投標、金融、人才等各項惠企政策，努力做到“免申即享”“即申即享”“應享盡享”，讓企業靜心研發、專心創業、安心發展。