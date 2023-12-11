浙江寧波陳王遺址出土遺存從史前延續至唐宋

中評社北京12月11日電／據新華社報導，記者10日從浙江省寧波市文化遺產管理研究院獲悉，新發現的寧波陳王遺址出土遺存豐富，其年代從河姆渡文化四期延續到唐宋時期。



陳王遺址發掘現場負責人丁風雅介紹，該遺址位於寧波市奉化區方橋街道陳王村南，2022年6月被首次發現。遺址分為南、北兩個片區，面積分別為3400平方米和4400平方米。經國家文物局和浙江省文物局批准，2023年2月至8月，寧波市文化遺產管理研究院聯合多單位對該遺址進行了搶救性考古發掘。



據瞭解，遺址自上至下分為6個層位，清理遺跡現象77處，出土小件標本600餘件。出土遺存年代由早至晚分別為河姆渡文化四期、良渚文化、戰國時期、漢六朝、唐宋時期，以史前時期遺存為主。



其中，河姆渡文化四期遺跡現象發現有土台、墓葬、木構窖穴、木構護欄、灰坑、灰溝等。良渚文化時期房址為單間或多間地面式建築，由數段基槽和柱洞組成，平面形狀為圓形或近長方形。墓葬形制為長方形竪穴土坑墓，東西向，棺具為獨木棺，部分墓葬存在棺蓋板。文化層中出土大量陶器殘片，出土石器種類非常豐富。



陳王遺址河姆渡文化墓葬隨葬陶器



戰國時期文化層被漢六朝時期人類活動破壞，僅發現少量原始瓷盅、杯和拍印米字紋或方格紋等紋飾的印紋硬陶罐、壇殘片。漢六朝時期遺跡發現有房址、墓葬、灰坑等，遺物主要為陶、瓷器和磚瓦類建築構件。唐宋時期的器物以青瓷為主，有少量白瓷。



陳王遺址出土唐宋花口碗



寧波市文化遺產管理研究院相關負責人表示，陳王遺址出土遺存豐富，時代特徵明確，是奉化江流域發現的又一處典型平原低地聚落址。該遺址出土的考古材料，對構建區域文化發展脈絡和研究聚落變遷有重要價值和意義。