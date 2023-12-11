中評社北京12月11日電／據新華社報導，夜半搶“鮮”機——雲南芒市鮮食玉米采摘二三事



10日夜裡12時，雲南德宏傣族景頗族自治州芒市風平鎮芒賽村的一塊玉米地裡一片漆黑。萬籟俱寂，耳畔衹有涼風拂過玉米地發出的“沙沙”聲，濕潤泥土特有的芬芳味道彌散在田間。



記者打開手機的手電筒，慢慢走進地裡。不一會兒，前方能看見星星點點的光亮在晃動，吆喝聲、掰玉米聲、貨車引擎轟鳴聲漸漸清晰。村民線岩接到記者電話後遠遠地喊：“我照你們！”頭戴式照明燈射出一道筆直的白光，在夜色中格外顯眼。



循著光走到近處，記者看到一派火熱的勞作景象：婦女們將掰下來的鮮食玉米放進筐裡，工人們把裝滿鮮食玉米的筐背出來，再運到貨車上。10多個人在玉米地裡進出，忙中有序。見記者到來，一名村民笑著說：“玉米漲價嘍，來幫我們掰兩個！”



為啥要在深夜采摘鮮食玉米？勞作間隙，線岩告訴記者：“白天采的不好賣。”



原來，芒市晝夜溫差大，白天天氣熱，采摘的鮮食玉米果心溫度高，運輸途中仍在持續散熱，容易導致玉米變質。夜晚溫度較低，采摘的鮮食玉米能有效鎖住水分，再通過冷庫降溫，即使經過長途運輸，鮮食玉米依舊能比較新鮮地出現在全國各地的農產品市場裡。



鮮食玉米並不稀奇，但在其它地區不產玉米的時候能夠穩定供應卻很難得。芒市夏無酷熱、冬無嚴寒，雨量豐沛。優越的氣候條件使這裡的鮮食玉米一個冬天能種兩季。“每年11月到次年6月是鮮食玉米銷售旺季，人無我有，根本不愁賣。”芒市劍宏農業發展有限公司負責人趙玉說。2022年芒市鮮食玉米種植面積超15萬畝，產量15.15萬噸，產值6.17億元。

