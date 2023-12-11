中評社北京12月11日電／據新華社報導，夯實產業鏈 孕育新品牌——廣州番禺服裝產業發展新觀察



在廣州市番禺區，有兩家服裝行業“獨角獸”企業TEMU和希音。這兩家電商平台不曾在國內開展銷售業務，卻因其境外的“現象級”消費而備受關注。“墻內開花墻外香”的背後，是當地形成的完善產業鏈和供應鏈。



曾經，“珠江水、廣東糧、嶺南衣、粵家電”書寫了20世紀80年代“廣貨”的傳奇，國人視購得“廣貨”為潮流。如今，作為傳統產業的服裝行業，再次書寫“廣貨”新傳奇，通過不斷夯實產業鏈，正培育出更多品牌之花。



影響力品牌加速聚集



作為電商巨頭拼多多旗下的跨境業務平台，創辦一年時間，TEMU先後在47個國家上線，今年前三季度累計吸引海外1.2億名消費者下載，平均每天發出160萬個包裹。2024年TEMU成交額目標為300億美元，是今年成交額目標的兩倍多。



希音，是SHE IN的音譯。在美國的相關行業排行榜中，希音排名位居前列，在海外的市場影響力不斷提升。



在拼多多跨境業務部門——多多跨境業務總監劉航看來，廣州擁有“千年商都”積累下的深厚商業底蘊和完備的供應鏈體系，促成了紡織服裝、皮革皮具、美妝日化等多個產業集群加速形成。依托珠三角強大的製造業能力，廣州還能夠與周邊城市和地區實現優勢共振。這些高度集中、專業性強，同時又具有明顯地方特色的區域性產業集群，是支撐多多跨境的厚實“家底”。



如果說TEMU、希音讓中國服裝暢銷海外，另一些自主品牌則正向高端市場邁進。

