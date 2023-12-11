“東北味道”讓冰雪經濟煙火氣更濃

中評社北京12月11日電／據新華社報導，冰天雪地中“打卡”吉林省，怎能少得瞭解鎖“東北味道”？



鮮香氤氳的鐵鍋燉、入口彈膩的粘豆包、外酥裡嫩的鍋包肉——經典的美食“三大件”，總有一款會成為天下雪友“打卡”吉林的必選項目和味蕾記憶。隨著新雪季持續升溫，作為寒地冰雪經濟關鍵一環的“東北味道”，也在煙火氣息中助漲著吉林省的冰雪流量。



大雪節氣過後，白山鬆水顔值更高。蘇州雪友台玲玲與劉浩剛走出長白山機場，便感覺清冽空氣撲面而來。乘車直奔長白山萬達國際度假區的路上，兩人沉浸於滿眼的銀裝素裹，“哇”個不停。“東北的冰雪，對南方人來講有種魔力！滑雪、溫泉、漂流、美食……我倆專門把新婚蜜月選在了這裡。”台玲玲說。



在長白林海間駕馭雪板縱橫馳騁，拍一段冰雪情緣主題的短視頻，之後再饕餮一頓大鐵鍋、木柴火、笨豆油、土豬肉、幹豆角、甜玉米等組合成的地道美食，是這對新婚夫婦計劃已久的幸福之旅，也是許多遊客逐雪追冰到吉林的重要理由。



“長白天下雪，黃金緯度帶”。北京冬奧會成功舉辦以來，大眾對冰雪消費的需求進一步升級，這也為坐擁資源禀賦的吉林省進一步帶來了“白雪換白銀”的契機。雪量大、雪質好、雪期長，使吉林省新雪季“開板”以來人氣持續看漲。僅在地處白山市撫鬆縣的長白山萬達國際度假區，就有日均超4000人次的接待量。



寒地冰雪游火爆，不僅帶強冰雪體育、帶火冰雪文旅、帶熱冰雪經濟，還帶動了鄉村振興，讓曾經習慣於“貓冬”的東北農民“借雪生金”。



夜幕降臨，在長白山萬達國際度假區1公里外的東崗鎮果鬆村，空氣中彌漫著淡淡的柴火氣。村裡有20多家餐館，主打菜均“跑”不出鐵鍋燉、粘豆包、鍋包肉的序列。台玲玲和劉浩圍著一家餐館的大鍋，坐在印有“東北大花被”圖案的餐椅上，被菜單上的各式鐵鍋燉所吸引。

