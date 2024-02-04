中評月刊：兩岸文化定位差異與思考

因勢利導推進兩岸融合發展的深化 中評社香港2月4日電／上海東亞研究所研究員周天柱在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊(CSSCI)2023年12月號發表專文《兩岸文化的定位、差異與思考》，文章內容如下：



在兩岸現實交流中，毋庸置疑文化作為思維的目的、方式，深刻地影響著兩岸關係的進與退。文化有諸多方面的內容，但任何一種文化的內核都表現為一種獨特的思維目的、方式。思維目的、方式本身並不構成矛盾、衝突的根源,但當兩種思維目的、方式比對、互動的時候，它的優劣、價值就表現得一清二楚。



習總書記在中共二十大報告中明確提出：“繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。”堅持“九二共識”，兩岸文化交流必將經歷三個階段：現階段努力做到求同存異，擱置爭議。這裡所指的爭議，是非原則性的爭議；第二階段力求聚同化異，彼此認同；最終達到融合一體，共同復興。梳理上述三個階段，一不能機械劃分，人為認定，衹能因勢利導，順勢而為；二不可超前逾越，急於求成，衹能遵循規律，步步向前。



論及兩岸文化，首先必須給“文化”一個明確的定義。政治經濟學所涵蓋的“文化”，指人類在社會歷史發展過程中，所創造的物質財富與精神財富的總和。本文特指精神財富。包括文學、藝術、教育、科學等內涵。而島內的學者對這個概念更接地氣：文化就是生活，生活就是文化。前一句話指明文化來自於何處，後一句話闡明人類的生活必須由文化來描述。