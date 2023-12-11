侯友宜：若當選把兩岸擦槍走火風險降到最低

侯友宜回應媒體提問。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）國民黨2024大選候選人侯友宜11在記者會上發表了他的“國防”和“外交”政策主張，並表示如果當選“總統”，他將在十個月內公布“國家安全”戰略。他強調，他將邀請“國防”戰略專家和“國家安全”專業人士，共同制定一個務實穩健的“國防”安全戰略藍圖，讓全民能夠得以安心。



在記者會上，有記者問到，美國與歐盟分別在各自的戰略藍圖內把中國視為最大戰略對手和系統性對手，那他對中國大陸的定位是什麼？侯友宜沒有正面回應這個問題，而是分享了他對兩岸關係的現狀和未來的願景。



侯友宜指出，目前的兩岸關係是一個嚴峻的挑戰和威脅。因為兩岸之間沒有對話，也沒有降低風險，所以彼此之間的緊張和敵意不斷升高。他說，中國大陸的軍機經常繞台，甚至越過中間線，這是一種對台灣的挑釁和威脅。他痛批，民進黨政府的執政，不斷“仇中”，不斷挑釁中國大陸，是一個非常危險的動作，讓台海的關係兵凶戰危，瀕臨戰爭的邊緣。他表示，民進黨政府口口聲聲說要維持現狀，但其實現在的現狀已經不是以前馬政府時期兩岸友善相待的情勢，而是一個讓全民人心惶惶的現狀。侯友宜表示，他很擔心，如果不小心一觸即發，台海可能會變成一個戰場，就像以巴、俄烏戰爭一樣。



侯友宜期望他當選之後，兩岸之間能夠不斷的降溫，把擦槍走火的風險降到最低，這也是現階段政府應該要採取的策略。他強調，未來如果他當選“總統”，他會在四個月內，把整個“國家安全”的戰略藍圖完成，並在十個月內公布。他說，他會請所有的“國防”戰略專家，以及“國家安全”的專業人士，一起好好地面對一個在轉換的過程當中，如何務實穩健地把“國防”安全戰略做好，讓全民能夠得以安心。他說，這才是“總統”該負的責任。