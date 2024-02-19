中評月刊：中華王道文化與兩岸地方治理經驗

王道文化是中華文化的精隨 中評社香港2月19日電/台灣台北大學公共行政暨政策學系教授、中國地方自治學會理事長紀俊臣在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2023年12月號發表專文《中華王道文化與兩岸地方治理經驗之融合發展》，作者認為：中華文化悠久，是全人類的資產，而王道文化係中華文化的精隨。兩岸既為一家親，王道文化宜成為兩岸人民互動中形成全民共識下的寶貴資產。當下兩岸敏感度最低的政治互動，就是檢視兩岸的地方治理成就，並且善加整理後可成為兩岸良性互動的介面或平台與標的。中華王道文化既係兩岸人民共同享有的偉大資產，兩岸人民應無不能克服的行動障礙。在此務期兩岸同胞能在可行的方案中找到互動交流的機制，以建立相互融合的發展空間。文章內容如下：



壹、前言：中華王道文化在文化世界的定位不容動搖



自2021年2月以來，在烏克蘭境內爆俄烏軍事衝突，接著2023年10月在加沙發生以哈軍事衝突。這些軍事衝突既慘烈又兇殘，係遠超過一般戰爭的“戰爭”行為，此乃典型的霸道文化侵略或掠奪行為。針對上揭戰爭，聯合國安理會先後三次表決爭戰雙方停火。但美國、俄羅斯動用一票否決權，導致停火遙遙無期。有學者認為這是美國的衰落與墮落①，此正是美國霸道文化的特質；俄羅斯亦是霸道文化的典型國家。面對二十一世紀20年代以來，霸道文化盛行，導致世界全球化的終結，中華王道文化的發揚備感重要。



關於中華王道文化的發揚係二十一世紀霸道文化的反制文化作為，尤為全球化重生所必須的文化道路選擇。為使全球化（globalization）重生，現階段似可由全球在地化（glocalization）著手，以形塑重生全球化的條件。是以本研究乃就中華王道文化的核心價值，以論兩岸地方治理的經驗融合。基本上兩岸的地方治理理論基礎不同，中國大陸傾向中央集權式的地方治理；台灣則是地方分權式的地方治理；但近些年來的政策變遷，已使兩岸地方治理翻轉；亦即中國大陸中央賦予省、市的權能愈來愈多，形同地方分權式的治理；反之，台灣的民進黨掌控國家資源，而且犧牲大我成全財團，可說是傾向中央集權式的地方治理。因之，本研究探討在中華王道文化為核心價值的兩岸地方治理模式經驗下，是否有融合發展的可能性。