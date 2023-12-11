南大教授發現遠東國際軍事法庭庭長韋伯個人檔案

中評社北京12月11日電／據新華社報導，南京大學教授、侵華日軍南京大屠殺史研究會會長張生，發現並公布遠東國際軍事法庭庭長威廉·韋伯的個人檔案。專家認為，韋伯個人檔案有助於促進南京大屠殺史研究進一步深入。



1946年5月3日至1948年11月12日，美、中、英、蘇等11國在日本東京開設遠東國際軍事法庭，審判二戰中日本甲級戰犯。這場人類有史以來規模最大、時間最長的國際審判，被稱為東京審判。澳大利亞法官威廉·韋伯擔任庭長。



張生告訴記者，為了將此案辦成經得住歷史考驗的“鐵案”，每名被告均有日本籍、美國籍辯護律師各1人，控、辯雙方在法庭上的權利義務完全平等。在兩年多時間裡，東京審判共開庭800多次，出庭證人達400多名，書面證人700多名，受理證據4300多件，判決書長達1200多頁。最終，宣判25名被告有罪，對東條英機、鬆井石根等7人處以絞刑。



張生說，此次發現的檔案主要包括四部分，即韋伯起草的遠東國際軍事法庭憲章、判決書草稿文件、與法庭相關人士的書信往來、多個戰犯具體案例。韋伯在東京審判中發揮了三方面作用：一是參與了法庭憲章等頂層設計；二是維護了法庭各系統的順利運轉；三是回擊了戰犯及其辯護律師的惡意反撲，捍衛了文明和正義。“要維持這樣一個國際法庭的運轉，不僅需具備專業的法律知識，還需政治上的智慧和強大的控場能力。”張生認為，東京審判涉及11個國家，能維持遠東國際軍事法庭安全運轉，韋伯是關鍵人物。



“東京審判結束以後，韋伯返回澳大利亞並長期活躍在法律界。去世之前，他把自己一生高光時刻的相關檔案結集保存。但此前很長時間，這些檔案都無人問津，也未能發揮應有的研究價值。”張生說，結合南京大學前期出版的72卷本《南京大屠殺史料集》和上海交通大學出版的東京審判相關資料，韋伯個人檔案將極大促進南京大屠殺史、東京審判研究進一步深入。