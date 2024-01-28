中評月刊：美國民主衰敗政治學分析

中評社香港1月28日電/浙江大學地方政府與社會治理研究中心助理研究員張林剛博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2023年12月號發表專文《美國民主衰敗的政治學分析》，作者認為：美國作為自由民主的現代性典範，長期都是各個後發展國家頂禮膜拜的對象，美國人民也自詡為“山巔之城”、“上帝選民”。東歐劇變、蘇聯解體以來，美國以自由、民主和人權的“祖師爺”，動輒對他國內政指手畫腳，強加美式民主於他國，甚至不惜發動阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、利比亞戰爭和敘利亞戰爭；結果那些實行美式民主的地方出現嚴重的水土不服，不僅政治紊亂、社會失序、經濟凋敝，而且淪為恐怖主義、極端主義和分離主義的溫床。為此美國不得不從阿富汗狼狽撤軍，再現46年前的“西貢時刻”。美式民主在後發展國家的移植失敗，加劇了民主的全球性危機，尤其在美國國內，隨著民主、共和兩黨鑿枘不合、歧異難解，否決政治肆虐，身份政治猖獗，社會戾氣彌漫，政治極化大張旗鼓，反建制、反精英、反智性的民粹主義泛濫成災，科層化官僚體系的決斷力、預見力和執行力大幅下滑，美國國家治理體系和治理能力現代化遭遇前所未有的挑戰，美國民主的績效和品質急遽下降，已經無可置疑地陷入長期衰敗之中，美國民主已經呈現政治學家拉里·戴蒙德(Larry Diamond)所謂的“岌岌可危”樣態。文章內容如下：



美國作為人類社會政治文明的典範，集政治民主、經濟自由、社會體面和文化多元於一身，是很多民族和國家向往的“燈塔”。衹是自特朗普（Donald J. Trump）上台以來，黨爭加劇、政治極化、民主失能、意識形態掛帥愈發顯著，尤其2021年的國會山動亂事件，嚴重破壞美式民主的國際聲譽，彰顯美國民主機制運轉失靈，催生了嚴重的政治危機，使美國的國家形象一落千丈。美國儘管可能還是人類社會的“燈塔”，但在筆者看來，至少也是“燈泡”壞了，亟待修復。



一、共和民主兩黨黨爭加劇



2023年1月麥卡錫（Kevin McCarthy）透過15輪投票才當選美國眾議院議長。10月3日又以216票贊成、210票反對，成為美國憲政史上首位被罷免的眾議院議長，眾議員帕特里克· 麥克亨利（Patrick Timothy McHenry）旋即擔任臨時議長，直至選出新的議長。眾議院一時群龍無首，立法工作陷入癱瘓，美式民主再次遭受重創。