重打詐騙集團　侯友宜提依組織犯罪加重刑責

侯友宜。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）台灣的詐騙問題日益嚴重，不僅造成民眾的財產損失，也影響了台灣的形象和安全。國民黨2024大選候選人侯友宜11日在“國防”“外交”政策記者會後，回應媒體提問時痛批民進黨政府在打擊詐騙方面的不力。他認為加重量刑尤其是針對組織犯案的加重罰則，是讓台灣不再是詐騙天堂的解方。



侯友宜指出，根據官方統計，今年有三萬件詐騙案件，但實際上可能有兩倍以上的黑數，因為有些受害者不敢或不願意報案。他認為，詐騙集團是讓人民最心碎的，很多知識分子或老人家被騙了一輩子的積蓄，卻無法得到有效的救助和補償。他批評，民進黨政府在過去八年中，沒有建立一個打詐網，交叉網密集的壓制詐騙集團的機制，反而讓詐騙產業成為台灣產業中發展最蓬勃的。



侯友宜表示，如果他當選“總統”，他一定全力打詐，成立打詐的聯合部隊，並針對每一項問題重新審慎檢討。他舉例說，“金管會”要加強監管人頭帳戶、虛擬貨幣、第三方支付等詐騙手法，“數位部”要加快下架網路廣告詐騙和資訊詐騙，NCC要提高電信攔截的能力，尤其是對國外的機房，“內政部”要提升警察的效率和專業，“法務部”要加重量刑，尤其是對結構式犯罪和組織犯罪，讓騙得越多和共犯越多就關得越久，以嚇阻犯罪。他認為，這樣才能真正保護人民的權益，讓台灣不再成為詐騙的天堂。