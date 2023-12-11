侯友宜火力全開　蔡、賴、蕭都沒放過

侯友宜。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）國民黨2024大選候選人侯友宜11日在“國防”外交政策記者會後，回應媒體提問時，火力全開針對民進黨三大巨頭蔡英文、民進黨2024大選候選人賴清德和其副手蕭美琴的言論，進行了反擊。



侯友宜首先針對蔡英文提出國民黨已經執政14個縣市，假如贏得“中央”執政權會導致政府失去制衡。他痛評民進黨的執政表現，指出民進黨在經濟、內政、外交、能源等各方面都是空空如也，並且在疫情防治上缺乏效率，導致民怨沸騰。他還質疑民進黨的行政公平，認為民進黨會根據藍綠分色，對各縣市的資源分配不均。他表示，他在新北市當市長時，就曾經遭到“中央”的批判和壓力，而南部的高雄市則獲得了前瞻計劃的大筆資源。



侯友宜接著痛批賴清德總是在操弄意識形態。他認為賴清德為了反服貿，曾經散佈恐慌和謊言，例如說客機後面就是戰機，是木馬屠城記，甚至在南部有順口溜說與中國共同市場開放的結果會是，＂產品進來我們全倒，男人會找不到工作，女人會找不到老公，小孩得去黑龍江＂。他指出，這些話都是沒有根據的，而且現在民進黨反而越來越享受ECFA及與中國的經貿紅利，卻不敢去WTO仲裁有爭議的案件。他認為，民進黨應該要好好思考自己的執政成果，而不是老是用意識形態來操弄選舉。他強調，他自己沒有意識形態，也是警察出身的“保家衛國”者，他只想簡單思考，好好地做事情，希望台灣會更好，也希望大家不要意識形態。



最後，侯友宜對蕭美琴挺備受爭議的108課綱的言論，表示他對台灣的孩子非常有信心，但是他對民進黨缺乏信心。他引用大學教授的說法，指出108年課綱讓學生的基礎學科能力都弱化了，例如物理、化學、微積分等，這對台灣的競爭力造成了傷害。他認為，這些基礎學科是科學、科技、工程、數學的根本，如果學生在高中就學習不好，到了大學就會落後很多。他表示，如果他當選，他會重新召開教育“國是會議”，檢討所有的課綱，並且找到一個讓台灣的孩子能夠更有高度的競爭力，在國際上能夠接軌的方向。

