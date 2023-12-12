高佩珊：中美無法脫離長期博弈、重複博弈

台灣中央警察大學國境警察學系暨研究所系主任兼所長高佩珊。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月12日電（記者 盧誠輝）針對中美關係，台灣中央警察大學國境警察學系暨研究所系主任兼所長高佩珊接受中評社訪問認為，中美雙方無法脫離長期博弈、重複博弈的關係，兩國每一次互動，皆會牽引未來關係的發展，在後疫情時代全球經濟局勢衰退之際，中美國內各有困難與挑戰需解決，雖然兩國恢復理性對話與協商，看似關係有變和緩，但中美長期的競合關係仍維持不變。



高佩珊，英國艾塞克斯大學（University of Essex）政府研究所政治學博士，曾任新竹交通大學專任助理教授、人文與社會科學研究中心研究員，以及波蘭居禮夫人大學客座教授。學術專長為國際關係、移民情勢與政策、“國家安全”、危機談判、美中關係、海洋戰略。



針對中美關係在11月APEC習拜會後的變化，高佩珊以擅長的博弈理論來解釋中美關係發展，以及此次習拜會後中美關係的變與不變。



從經貿關係而言，高佩珊解釋，雖然自中美貿易戰後，美國試圖多元化進口產品來源，並試圖改變供應鏈，但真正效果並不大，最多只是讓中國退居為美國第三大貿易夥伴而已。而為減少對美國的依賴，中國亦試圖降低手中持有的美元債券，但中國仍為美國第二大債權人，手握八千多億美元債券，美國仍然是中國最大單一貿易夥伴；兩國經貿關係仍然密切，無法輕易脫鉤。



高佩珊表示，若從全球地緣政治來看，無論是俄烏戰爭或是以巴衝突，美國都希望中國能發揮力量，共同努力承擔國際責任，維護區域穩定，且中美在許多國際議題上，無論是毒品、台海或人工智慧等重要議題，兩國都需要互相合作，管控風險。這是習拜會後，中美關係有變的地方。



中美兩國是不得不繼續往來，但中美雙方仍無法脫離長期博弈、重複博弈的關係！高佩珊強調，中美雙方每一次互動，都會牽引未來關係發展，即便中美兩國曾經互相叫囂過，也曾對彼此採取報復性措施，導致外界憂心中美關係是否持續惡化？以及由此可能引發的各種擦槍走火。即便如此，但中美局勢仍不可能朝向零和發展。