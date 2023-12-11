首個綠色外賣國家標準明確

中評社北京12月11日電／據新華社報導，為了指引餐飲企業開展綠色外賣服務管理活動、促進資源節約和環境友好型社會建設，日前發布實施的《綠色外賣管理規範》推薦性國家標準明確：外賣餐品經營企業應減少各種包裝材料的用量，用環保的材料替代，避免或減少環境污染。



經國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）批准，由中國飯店協會牽頭制定的首個綠色外賣國家標準提出，綠色外賣是指在外賣活動各環節，推廣低碳理念，推行環境保護、資源節約、循環低碳和回收利用，降低外賣活動對環境的影響。



具體來看，規範主要圍繞外賣餐品製作、外賣餐品供應和綠色外賣管理優化三個環節，對餐品原材料採購，餐品加工、烹飪與餐廳運營，餐品包裝與材料使用，外賣配送、垃圾處理，綠色外賣展示，綠色宣傳、綠色質量管理等主要內容提出相關要求。



比如，餐品原材料採購方面，要求建立可追溯的供應鏈管理體系，減少食材損耗；外賣包裝方面，在滿足包裝功能要求的前提下，選用對人體健康和生態環境危害小、資源能源消耗少的包裝；外賣配送方面，要求選擇合理路線，科學裝備，以減少能源消耗等。



近年來，外賣已經成為現代人解決就餐問題的重要方式。中國互聯網絡信息中心數據顯示，截至今年6月，我國網上外賣用戶規模達5.35億人，占網民整體的49.6%。



面對不斷擴大的外賣市場規模，進一步推動餐飲企業在建立綠色環保的供應鏈體系、減少包裝使用量，以及進一步引導消費者適量適度點餐、形成綠色生活方式等對遏制“舌尖上的浪費”具有重要意義。



中國飯店協會會長陳新華表示，規範的發布實施是通過標準將綠色餐飲服務理念推廣至外賣活動中，是對制止餐飲浪費、減塑行動的積極響應。接下來，協會將通過企業培訓、會議論壇、典型案例推廣、示範試點等方式做好標準宣貫和推廣實施工作，為促進綠色化高質量發展作出新的貢獻。