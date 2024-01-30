中評論壇：香港由治及興關鍵與對策

中評社香港1月30日電/中評智庫基金會、中國評論通訊社不久前在中國評論通訊社香港總部會議室召開座談會，邀請大灣區香港中心研究總監暨前香港大學地理系教授王緝憲、香港科技大學工商管理學院教授徐岩、香港立法會議員暨教聯會副會長鄧飛、香港一國兩制研究中心研究總監暨全國港澳研究會理事方舟、香港中資銀行業協會副秘書長暨特首政策組專家組成員陳永德、中評智庫基金會副執行長暨中國評論通訊社副社長王平與會。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號以《香港由治及興的關鍵問題與對策》為題，詳細刊登了與會者的發言。文章內容如下：



朱國斌：開場白



首先感謝中評社的邀請與安排我主持本次“思想者論壇”，也非常感謝各位專家學者答應參加這個小型論壇，並接受我作為本次論壇的主持人。今天的主題非常明確：“香港由治及興的關鍵問題與對策”。本此論壇選題十分前沿，且十分及時和重要。我期待各位暢所欲言，發表真知灼見。



香港“一國兩制”實踐已逾二十六年。習近平主席去年7月1日在紀念香港回歸祖國25周年大會上表示：“這樣的好制度沒有任何理由改變，必須長期堅持。”這是一個極大的利好消息，一定有利於“一國兩制”行情看漲，重要的是能起到安定人心、鼓舞人心的作用。但是我們對香港今後的24年怎麼走下去，很多人都持一個謹慎的態度。這主要是因為我們這些年來經歷過這麼多的變故，特別是最近幾年。