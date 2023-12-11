太湖生物多樣性持續提升

中評社北京12月11日電／據新華社報導，記者日前從江蘇省生態環境廳瞭解到，近年來，由於生態保護力度持續加大，太湖魚類恢復明顯，水生生物多樣性水平持續提高，觀測到的野生鳥種類和數量也在增加。



江蘇省環境監測中心運用環境DNA技術初步統計，2023年太湖湖體檢出魚類58種，24個測點平均魚類物種檢出數達23種，較2020年單點檢出物種數實現“翻番”。“太湖三白”中的白魚在幾乎所有測點均有檢出。全湖檢出白魚3種，為紅鰭原鮊、蒙古鮊、翹嘴鮊；檢出銀魚2種，為太湖大銀魚和太湖新銀魚。



水生生物多樣性水平提高。據初步統計，太湖2023年監測到底栖動物、浮游植物和浮游動物310餘種，多樣性指數持續增加，較2020年增長約0.5，處於良好水平。底栖動物中，螺、蚌等清潔水體的指示物種數量顯著增加。重點保護物種中國淡水蟶的分布範圍不斷恢復，全湖主要湖區均有檢出。



此外，太湖觀測到的野生鳥種類和數量持續增加。2020年，在東太湖圍網拆除區域調查記錄到鳥類7目19科32種，2022年調查記錄到鳥類11目30科56種。其中，新發現的鳥類有國家一級重點保護野生動物黑臉琵鷺，國家二級重點保護野生動物白琵鷺、紅隼、小鴉鵑、白腹鷂等。



“人為干擾減少和自然濕地恢復為鳥類多樣性保護提供良好條件，今年還在東太湖持續觀測到青頭潛鴨、小天鵝、鴛鴦等重點保護野生鳥類。”江蘇省環境監測中心生物部負責人蔡琨說。